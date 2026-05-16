1児の母・長谷川理恵、トレーニング後の特製プレート公開「おしゃれ」「食材の組み合わせがプロ級」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】モデルの長谷川理恵が5月16日、自身のInstagramを更新。トレーニング後の料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】52歳ママモデル「食材の組み合わせがプロ級」トレーニング後の特製プレート
長谷川は「トレーニング後はラム肉を食べたくなる」と切り出し、ラム肉とクレソン、モッツァレラチーズを組み合わせた彩り豊かなサラダプレートを披露。長男の好みに合うか分からず最近は購入を控えていたラム肉だが、「クミンベースのスパイスに漬け込んで焼いてクレソンをわっさわっさ乗っけたら美味い美味いと食べてくれた！」と、息子が大喜びでラム肉を食べてくれたことを報告した。
続けて、ラム肉の脂の特性や筋肉の修復を助けるといったメリットにも触れつつ、冷蔵庫にあったモッツァレラチーズを合わせてサラダプレートに仕上げたことを明かした。
また「ぐんぐん身体が成長していくボンを見ていると日々の食事の大切さを知る」「美味しいの笑顔は尚更ね」「その笑顔がみたくて存在しているようなもの」と、息子への深い愛情をにじませ、「ママって嬉しいね幸せだね ありがとう」「ちょっとくらい生意気反抗期でもOKよ」と、ユーモアを交えて思いをつづっている。
この投稿には「ラム肉食べたくなった」「食材の組み合わせがプロ級」「ヘルシーなのに満足感ありそう」「おしゃれなサラダ」「愛情が伝わってくる」「真似したい」といった反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「食材の組み合わせがプロ級」トレーニング後の特製プレート
◆長谷川理恵、ラム肉を使った特製サラダプレート公開
長谷川は「トレーニング後はラム肉を食べたくなる」と切り出し、ラム肉とクレソン、モッツァレラチーズを組み合わせた彩り豊かなサラダプレートを披露。長男の好みに合うか分からず最近は購入を控えていたラム肉だが、「クミンベースのスパイスに漬け込んで焼いてクレソンをわっさわっさ乗っけたら美味い美味いと食べてくれた！」と、息子が大喜びでラム肉を食べてくれたことを報告した。
また「ぐんぐん身体が成長していくボンを見ていると日々の食事の大切さを知る」「美味しいの笑顔は尚更ね」「その笑顔がみたくて存在しているようなもの」と、息子への深い愛情をにじませ、「ママって嬉しいね幸せだね ありがとう」「ちょっとくらい生意気反抗期でもOKよ」と、ユーモアを交えて思いをつづっている。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿には「ラム肉食べたくなった」「食材の組み合わせがプロ級」「ヘルシーなのに満足感ありそう」「おしゃれなサラダ」「愛情が伝わってくる」「真似したい」といった反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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