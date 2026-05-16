【ヴィクトリアマイル】冨田有紀アナのチョイ足しキーワード『ルメール騎手には逆らえない、東京の芝マイルで重賞勝ち！！、好時計でマイル重賞勝ち！！』
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＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
三嶋まりえ（東京スポーツ）
第21回ヴィクトリアマイル（GI）枠順
2026年5月17日（日）2回東京8日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 カピリナ（牝5 横山典弘）
1-2 ワイドラトゥール（牝5 横山武史）
2-3 マピュース（牝4 F.ゴンザルベス）
2-4 エリカエクスプレス（牝4 武豊）
3-5 ケリフレッドアスク（牝4 M.ディー）
3-6 ラヴァンダ（牝5 岩田望来）
4-7 クイーンズウォーク（牝5 西村淳也）
4-8 カムニャック（牝4 川田将雅）
5-9 ココナッツブラウン（牝6 北村友一）
5-10 ドロップオブライト（牝7 松若風馬）
6-11 ボンドガール（牝5 丹内祐次）
6-12 エンブロイダリー（牝4 C.ルメール）
7-13 カナテープ（牝7 松山弘平）
7-14 ジョスラン（牝4 戸崎圭太）
7-15 アイサンサン（牝4 幸英明）
8-16 ニシノティアモ（牝5 津村明秀）
8-17 パラディレーヌ（牝4 坂井瑠星）
8-18 チェルヴィニア（牝5 D.レーン）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。