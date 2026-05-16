日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」(土曜後6・00)が16日に放送され、4月18日に61歳で死去した声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。この日は2006年に放送したエピソードのデジタルリマスター版が放送されたため、蘭の声は山崎さんが担当しているものだった。

冒頭にテロップで「毛利蘭役 山崎和佳奈さんが先日お亡くなりになられました 心からご冥福をお祈り申し上げます」と表示し、山崎さんを偲んだ。

また、毛利蘭役は3月14日放送回から声優・岡村明美が務めているが、この日は2006年に放送された「トリックvsマジック（前編）」のデジタルリマスター版を放送したため、蘭のセリフは山崎さんが担当している。エンディングのスタッフロールにも、山崎さんの名前が記載された。

山崎さんの所属事務所「青二プロダクション」は15日、「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と、山崎さんの訃報を伝えた。

山崎さんは2月16日に所属事務所を通じ、「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりました」と発表していた。