きょう午前、三重県四日市市で53歳の女性が刃物で刺され、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察が殺人事件とみて捜査しています。

【写真を見る】住宅の庭に倒れていた53歳女性が死亡…体に複数の刺し傷か 警察が殺人事件として捜査 直前に女性の夫の弟ともめている様子が目撃される 三重・四日市市

きょう午前9時ごろ、三重県四日市市川島新町の住宅で「妻が包丁で刺された」と、夫から119番通報があり、駆けつけた警察官が、住宅の庭で倒れている女性を見つけました。

女性の胸や腹には刃物で刺されたような複数の傷があり、女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。死亡したのは、この家に住むパート従業員の田中直美さん53歳で、警察によりますと、田中さんと、田中さんの夫の弟の2人がもめている様子が直前に目撃されていたということです。

警察は、この家の近くに住む田中さんの夫の弟に今後、事情を聴く予定です。また、現場の庭から凶器とみられる包丁が押収されていて、警察が殺人事件とみて捜査しています。