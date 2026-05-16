メイクのりアップウォンジョンヨの人気スキンパックに70枚入りの大容量タイプが仲間入り！《数量限定》

韓国発コスメブランドの「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」は、『モイストアップレディスキンパックN』の70枚入り大容量タイプを数量限定で発売。2026年5月27日の全国発売に先駆け、5月14日からウォンジョンヨ公式オンラインストア／PLAZA／PLAZAオンラインストアで先行販売しています。

大人気スキンパックで毎朝贅沢ケア

ウォンジョンヨを代表するアイテム『モイストアップレディスキンパックシリーズ』。

デイリーでたっぷり使える70枚入りの大容量タイプが、数量限定で登場します。

通常品同様、75mm×85mmのスクエア型シートで、シートを半分に切って使えるミシン目入り。鼻周りや顎下などの細かい部分にもフィットします。

毎日のスキンケアに使えるタイプで、洗顔後の清潔な肌に使用します。

容器からシートを引き上げたあと、そのままもしくはミシン目で切って顔にのせ、3〜5分程度おくだけでOK。

肌をひんやりと冷やし、メイクのりとキープ力をアップしてくれます。

価格は1980円。

定番品を愛用中の人はもちろん、デイリーケアで惜しみなく使いたいという人にもおすすめです。

この夏、メイクの仕上がりをワンランク引き上げるアイテムとして取り入れてみては。

取扱店はウォンジョンヨ公式オンラインストア、PLAZA、PLAZAオンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、チャーリー、ハンズ、マツモトキヨシ、ローズマリーです（一部店舗を除く）。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部