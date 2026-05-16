「Pixel 10a」が初登場、26年4月に売れたスマートフォンTOP10
「BCNランキング」2026年4月の月次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 iPhone 16（アップル）
4位 Pixel 10a（Google）
5位 A5 5G（OPPO）
6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
7位 Galaxy S26（SAMSUNG）
8位 Pixel 9a（Google）
9位 iPhone 17 Pro（アップル）
10位 AQUOS wish5（シャープ）
26年4月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が首位を獲得。25年11月から6カ月連続の1位となった。2位に「iPhone 17e」、3位に「iPhone 16」がランクイン。同社のTOP3独占は25年9月から8カ月連続となる。
4位に26年4月14日発売の新機種、Google「Pixel 10a」が初登場。前月4位だった旧モデルの「Pixel 9a」と入れ替わる形でTOP10に登場した。
前月10位のOPPO「A5 5G」は5ランクアップで5位に浮上。25年12月の発売以来、初めてTOP5入りを果たした。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 iPhone 16（アップル）
4位 Pixel 10a（Google）
5位 A5 5G（OPPO）
6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
7位 Galaxy S26（SAMSUNG）
9位 iPhone 17 Pro（アップル）
10位 AQUOS wish5（シャープ）
26年4月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が首位を獲得。25年11月から6カ月連続の1位となった。2位に「iPhone 17e」、3位に「iPhone 16」がランクイン。同社のTOP3独占は25年9月から8カ月連続となる。
4位に26年4月14日発売の新機種、Google「Pixel 10a」が初登場。前月4位だった旧モデルの「Pixel 9a」と入れ替わる形でTOP10に登場した。
前月10位のOPPO「A5 5G」は5ランクアップで5位に浮上。25年12月の発売以来、初めてTOP5入りを果たした。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。