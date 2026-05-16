鹿児島市で16日、バスケットボールB2鹿児島レブナイズの「ブースター感謝祭」が行われました。



バスケットボールB2鹿児島レブナイズのブースター感謝祭は、オフィシャルチアダンスチーム「REIBES」のパフォーマンスで始まりました。今シーズン、レギュラーシーズンを4位で終え、2年連続のプレーオフ進出を果たしたレブナイズ。感謝祭では選手などが2チームに分かれ、様々なミニゲームで対戦しました。





ファンに楽しんでもらおうと最初に行われたのは「かくれんぼ」。変装して客席に隠れた選手を鬼役の選手と子どもたちがペアになって探し、最後まで隠れ切った選手たちには大きな拍手が送られました。お題に該当するファンを連れてくる「借り物競争」のほか、選手がチアダンスを披露する場面も。約1400人のファンが駆け付け、会場は笑顔に包まれました。（ブースター）「楽しい。試合で見られない表情を見るのが面白い」スリーポイントシュート対決も行われ、B2レギュラーシーズンのベスト3ポイント成功率賞に輝いた兒玉選手が華麗なスリーポイントを披露。最後には3シーズンに渡ってレブナイズを指揮し、今シーズン限りで退任するフェルナンド・カレロ・ヒルヘッドコーチが「皆さんのエナジーとサポートは素晴らしかった」と感謝の言葉を伝えました。また選手1人1人もファンに感謝を伝えました。（鹿児島レブナイズ・藤本巧太主将）「今シーズン、最後の最後まで熱い応援本当に感謝しています。ホームの雰囲気や景色、皆さまの応援日本一だと思っています」来シーズンはバスケットボールのリーグが再編され、レブナイズはB2リーグに相当する「Bリーグワン」で戦います。