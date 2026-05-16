「皆さまの応援は日本一」鹿児島レブナイズ ブースター感謝祭
鹿児島市で16日、バスケットボールB2鹿児島レブナイズの「ブースター感謝祭」が行われました。
バスケットボールB2鹿児島レブナイズのブースター感謝祭は、オフィシャルチアダンスチーム「REIBES」のパフォーマンスで始まりました。今シーズン、レギュラーシーズンを4位で終え、2年連続のプレーオフ進出を果たしたレブナイズ。感謝祭では選手などが2チームに分かれ、様々なミニゲームで対戦しました。
（ブースター）
「楽しい。試合で見られない表情を見るのが面白い」
スリーポイントシュート対決も行われ、B2レギュラーシーズンのベスト3ポイント成功率賞に輝いた兒玉選手が華麗なスリーポイントを披露。最後には3シーズンに渡ってレブナイズを指揮し、今シーズン限りで退任するフェルナンド・カレロ・ヒルヘッドコーチが「皆さんのエナジーとサポートは素晴らしかった」と感謝の言葉を伝えました。また選手1人1人もファンに感謝を伝えました。
（鹿児島レブナイズ・藤本巧太主将）
「今シーズン、最後の最後まで熱い応援本当に感謝しています。ホームの雰囲気や景色、皆さまの応援日本一だと思っています」
来シーズンはバスケットボールのリーグが再編され、レブナイズはB2リーグに相当する「Bリーグワン」で戦います。