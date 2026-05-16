中国内外で、中国を訪問したトランプ大統領が、「歓迎宴の場で中国の習近平主席のファイルを盗み見た」と話題になった。ホワイトハウスが一般公開した動画に、習主席が歓迎のスピーチのために離席してマイクに向かった瞬間に、トランプ大統領がテーブルの上に置かれていた習主席のファイルを開いて中をのぞいた様子が映っていたからだ。台湾メディアの中時電子報などが伝えた。

トランプ大統領の歓迎宴は北京市内の人民大会堂で14日に行われた。中国で「国宴」と呼ばれる格式の最も高い宴会だ。その宴会の場で、米国大統領が相手国トップのファイルを盗み見るという、信じがたい行動をした。というのは、外交についての「プロトコル」に完全に違反する行為だったからだ。外交におけるプロトコルとは、外交の場において、不要な疑念や対立を発生させずに、必要な作業を円滑に進めるための行動様式で、外交の当事者には厳格に従うことが求められる。

ネットでは「これがいわゆる『トランプ式外交』だ」との声も出た。前例にとらわれず、なりふりかまわず、さらに「予測不能」な、いかにもトランプ大統領らしいやり方との意味を込めたと理解できる。

報道によると、この歓迎宴では貿易面の協力や関税、二国間関係についてが強調され、トランプ大統領と習主席は何度も乾杯した。ところが、習主席が歓迎のスピーチのために席を離れると、トランプ大統領はすかさず、テーブルに残された習主席のファイルに手を伸ばし、ファイルを開いて中身に目を通した。ファイルを見ていた時間はわずか数秒で、すぐに閉じて元の位置に戻した。しかし外交関連のプロトコルでは、相手の書類を勝手に見ることは「タブー」とされている。

トランプ大統領は、習主席のメモや日程を目にした可能性がある。そのためネットでは、冗談交じりではあるが、「トランプ大統領のスパイ行為」などとする声が飛び交うことになった。また「見たとしても中国語だ。トランプ大統領が読むことはできない」と指摘する投稿もある。なお、米中当局はいずれも、この「トランプ大統領のスパイ行為を暴露した動画」については、反応していない。（翻訳・編集/如月隼人）