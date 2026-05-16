歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。2人の子供について語った。

MCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太輔は團十郎の長女で舞踊家、女優の市川ぼたん、長男で歌舞伎俳優の市川新之助に事前取材を行ったとし、「きょうだいが凄く仲良くて」と話を振ると、團十郎は「仲いいですよ。もうなんかニコイチみたい。仲良し」と目を細めた。

藤ヶ谷は「ぼたんちゃんが“パパおかえり”とか“ハッピーバースデー”とか、僕写真だけでしたけど」とメッセージが飾られた室内の写真を見たと明かすと、團十郎は「本当にねえ、うちの娘はよくできてますねえ」と胸を張った。

「本当に、愛であふれているというか。優しさであふれているというか。こういうことができる子供って珍しいんじゃないですか」と團十郎。室内の飾りについても「手作りですよ。しばらくぶりに旅に行って戻ってくるとこういうの作ってくれたり。うれしいですよ」と声を弾ませた。

「手紙なんかももうこんなにたまってますもん」とも告白し、「3、4歳ぐらいから書かれているんで」と説明。藤ヶ谷は「おばあちゃんもお母さんも好きで。だから私も手紙を書いたり、何か作ったりしてますって」とぼたんの言葉を紹介した。

團十郎は「凄く大事な部分なんで。大事のまま育てたい」とにこやかに話した。