＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館

【映像】目立つ席にひっそり座るお笑い界“達人”の姿

熱戦が続く大相撲五月場所。力士が繰り広げる戦いと共に、日々、著名人が館内に駆けつける様子も話題となるが、七日目には土俵脇の目立つ席にお笑い界の“達人”の姿が。ひっそりと座りながら相撲を楽しむ姿に「気配消しすぎ」「あれっ？おるやん！」などと驚きの声が上がった。

十両八枚目・湘南乃海（高田川）と十両十枚目・翠富士（伊勢ヶ濱）の取組前、館内に入場してきたのは、十両四枚目・朝翠龍（高砂）。東の花道から館内に入る姿をABEMAの中継カメラが映すと、土俵脇の目立つ席にお笑い芸人が座っていることを確認できた。

その人物とはねづっち。「ととのいました！」の掛け声に続く即興なぞかけでで一世を風靡（ふうび）したお笑い界の“達人”だ。

普段は赤いチェックのジャケットに白シャツ、それに黒い蝶ネクタイを合わせた格好でメディアに登場するが、この日は黒いTシャツとデニムパンツ姿というプライベート感あふれる姿で観戦。真剣に土俵に視線を送っていた。

土俵脇の目立つ席だが、ひっそりと座り観戦するねづっちの姿にファンは驚き。「あれっ？おるやん！」「気配消しすぎ」「ねづっちおるんか」「ねづっちだ！」「ジャケット着てないとわからん」などの声をネットに上げていた。なお、翠富士は湘南乃海に白星を上げた。決まり手は勇み足だった。（ABEMA/大相撲チャンネル）