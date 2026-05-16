バスケットボール女子日本代表が１６日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩでラトビア代表と国際試合を行い、９８―７３で勝利を飾った。

第１クオーターは激しいディフェンスで主導権を握るも、最後に追いつかれ２０―２０で終了。第２クオーターは星杏璃（ＥＮＥＯＳ）の３点シュートなどで得点を重ね、５０―３２と相手を突き放し試合を折り返した。第３クオーターは一時８点差に迫られるも、スティールからの素早い攻撃などで得点を奪い、７１―５６とした。第４クオーターは安定した戦いでリードを２５点に広げ、試合を締めた。

チームトップの１３得点を決めた田中こころ（ＥＮＥＯＳ）は「自分たちのバスケを最初から最後までできたのが良かった。自分が得点源になると思って、アグレッシブにプレーできた」と振り返った。

４月にはＷＮＢＡドラフトでバルキリーズから３巡目、全体３８位の指名を受けた田中は、３本の３点シュートを決めるなど、集まった観客にクオリティーの高さを見せつけた。「３ポイントのタッチは良かった。指示をすべてなぞらずに、自分の打てるタイミングで打つメンタリティーでやれた」と言葉には自信が宿る。

コーリー・ゲインズ監督からも「（田中は）身長は小さいかもしれないが、ハートはものすごく大きい」と、その積極性に太鼓判を押された。

日本代表は明日も同会場で同じ相手と対戦する。「もっとシュートは狙える。今日出た課題を修正して圧勝したい」。期待の新星がさらなる輝きを放つ。