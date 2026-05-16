《40・50代》「1分でコーデ完成」→【しまむらのワンピース】忙しい朝はこれでいい

なにかと忙しい朝の時間、コーデに悩む時間さえ惜しい……。そんなときに備えて、1枚でおしゃれに決まる「ワンピース」を持っていると頼りになるはず。【しまむら】で展開する【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】からは、大人に似合うプチプラアイテムが登場。テクニック要らずでサマになるワンピースが、ストレスフリーな朝を叶えてくれるかも。

清涼感のあるリネンワンピを春夏の相棒に

【しまむら】「リネン100%ワンピース」\3,289（税込）

暑くなる季節に1枚は持っておきたいのが、ドライタッチなリネン素材のワンピース。たっぷりのギャザーと袖フリルが女性らしい着こなしに導きます。甘めのデザインですが、落ち着いたブラウンのワンカラーで大人も気負いなく着られそう。ボリュームのあるシルエットでサマ見えが狙えるのはもちろん、ガバッと着るだけで自然と体型カバーも。パンツやスカートに重ねて、アレンジするのも◎

マンネリになりにくい前後2WAY仕様

【しまむら】「リネン100%キャミソールワンピース」\3,520（税込）

コスパ重視のミドル世代にもおすすめのキャミワンピース。Vネックとスクエアネックの前後2WAY仕様になっていて、着こなしの幅が広がります。裾にかけて広がるAラインシルエットで、シャレ見えしながら動きやすさも確保。Tシャツやブラウスと合わせるだけでコーデが決まり、忙しい朝も余裕を持って過ごせるかも。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。