米コメディアンで俳優のピート・デヴィッドソン（32）とパートナーでモデルのエルシー・ヒューイット（30）が、娘スコッティちゃんの誕生からわずか5カ月ほどで破局を迎えたと報じられている。関係者によると、お互い初めての子育ての中でのプレッシャーと、ピートの多忙な仕事のスケジュールが理由で、2人の関係に亀裂が生じたという。



【写真】娘が生まれて2人とも幸せそうだったのに…5カ月で破局は早すぎる！

ピートとエルシーは、2025年3月に交際を公表、その数カ月後に第1子の妊娠を発表し、同年12月にスコッティちゃんが誕生していた。



「キング・オブ・スタテンアイランド 」や「BODIES BODIES BODIES/ボディーズ・ボディーズ・ボディーズ」などの映画出演でも知られるピートは最近、子育てやメンタルヘルスなどについて赤裸々に語り、注目を浴びていたが、ある関係者が「ザ・サン」紙に語ったところによれば、仕事で外出の多いピートに対し、エルシーは子育てを含めた手伝いをもっと求めていたという。



現在2人は娘を最優先事項として、今後の子育ての仕方について話し合っているところだと関係者は続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）