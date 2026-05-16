◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―１広島（１６日・甲子園）

広島は、先発の森下暢仁投手が踏ん張れずに連勝を逃した。初回に２失点と立ち上がりに苦しみ、５回３失点で５敗目。２戦連続、今季３度目の初回失点だった。ここまで防御率４・５８と精彩を欠く右腕だが、新井監督は「前回よりは少し上向いてきているように見えました」と、ポジティブな言葉で奮起を促した。

初回は先頭の高寺に安打と二盗を決められ、中野にはストレートの四球でピンチを広げた。１死二、三塁から佐藤の先制打と大山の犠飛で２失点した。４回には佐藤のソロで追加点を奪われた。

高寺には５回にも二盗を決められ、４回には福島にも二盗を許していた。「いいスタートを切られているので、そこもまたピッチングコーチとちゃんと修正していってもらいたい。みんな、スタートを切った瞬間、もうセーフというタイミングだったので」と課題を指摘した。

今季まだクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）は２度しかなく、低調が続く。指揮官は、次回登板についてもローテに大幅な変更はないとした。