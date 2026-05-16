◆パ・リーグ 楽天４―３ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）

楽天はソフトバンクに逆転勝ちし、３連勝を飾った。

２点リードの９回は加治屋が１点を失い、なおも２死満塁のピンチの場面で降板。苦しい状況で最後は柴田が救援し、３球目で近藤を一ゴロに仕留めて逃げ切った。窮地を救った柴田はプロ初セーブをマーク。楽天・三木肇監督は「苦しいというか緊迫した状況だったけど、柴田らしく思い切っていけて結果も二重丸でよく抑えてくれた」と称賛した。

指揮官は苦しい場面で右腕の投入を決断した理由も説明。「投球スタイルとしてもボールが強い。気持ちも前向きで強い選手なので、迷わず今日は彼で行こうと最後はみんなで思った。期待に応えてくれた。まだまだ彼が取り組んでいくことや課題はあったりするんだけど、場数を踏んで自信につなげて、さらに努力してもっともっといいピッチャーになってほしい。あそこは彼の良さが出た」と声を弾ませた。

先発した古謝は粘りの投球だった。先制点を献上するなど３回までに２失点。それでも４回からは無失点にまとめた。６イニングで１０５球を投げて７安打２失点、６奪三振で今季初勝利を挙げた。指揮官は古謝について「自分のエラーで得点圏を招いて、中軸のところを何とか抑えてこれたのは頑張れたところだと思いますし、粘ったことで村林のホームランということになる。今日は自分のミスからだけど、ピンチとかで要所を締められるとビハインドでも野手が逆転することもたくさんある。そういう点では今日は２点で抑えたのは良かったと思う。彼に対してはもっと高いところを求めてますので、良かった点も多かったから今後に生かしてほしい」と期待を込めた。