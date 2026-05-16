◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）

巨人がＤｅＮＡとの接戦を制し、今季最長の５連勝とした。序盤、８番・浦田の同点打などで２度のビハインドを追いつき、同点の７回に足を絡めた攻撃で平山が決勝のホームを踏んで決勝点をもぎとった。浦田は３安打の猛打賞。

投手では先発のウィットリーが５回３失点と粘投した後、赤星、田中瑛、高梨、大勢、マルティネスが無失点リレー。２カード連続勝ち越しで首位・ヤクルトに２・５差となった。

試合後の阿部監督の主な一問一答は以下の通り。

―５連勝。

「１つ１つ勝ちを積み重ねてきたっていうことだけだと思います」

―打線が粘りを見せた。

「なんかシーソーゲームのような最初、展開でしたけど、やっぱり取られてもね、すぐ取り返せたっていうのもすごく大きかったんじゃないかなと思います」

―７回は無死一塁で平山が盗塁。

「あれはもう攻撃的に行こうと思ってね、エンドランを出したんですけど」

―その後１死一、三塁からダルベックの投ゴロで平山が決勝のホームイン。

「走っても速いのでね、すごい彼の強みでもありますので。今後も続けてほしいなと思います」

―若い選手が活躍。

「まだまだね、先は長いですし、いろんなね、ミスも成功も、すべてが彼らの素晴らしい経験になると思うんで、思い切って無我夢中でやってほしいなと思います」

―リリーフ陣がみんな好調。

「そうですね。ピッチャーもつないでつないで、みんなで勝ち取った１勝だったんじゃないかなと思います」

―６回から早めの継投。

「大体ウィットリー８０球と思ってるんで、そっからいつも落ちてきてしまうので、大城とも相談して早めの継投にしました」

―浦田は同点打を含む３安打。

「貪欲に毎日練習もしてますしね、その結果が出てると思いますけども、これを続けるってことが一番難しいんでね、それにチャレンジしてもらいたいなと思います」

―勝ち越し点は上位打線で。今後も１番から３番は試行錯誤していくのか。

「そうですね。流動的になると思いますし。吉川も病み上がりなんで、様子見て考えようかなと思います」