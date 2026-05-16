◇大相撲夏場所7日目（2026年5月16日 両国国技館）

12場所ぶりに大関に復帰した優勝を狙う霧島（30＝音羽山部屋）は東前頭4枚目の大栄翔（32＝追手風部屋）を下し、無傷の7連勝で単独トップを守った。立ち合いでかち上げると、相手が引いたところにつけこんで押し出した。

大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は結びで西前頭3枚目の王鵬（26＝大嶽部屋）に押し出され、早くも5敗目を喫した。立ち合いで押し込まれると圧力に耐えきれず、あっさりと土俵を割った。

新関脇の琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）は東前頭3枚目の平戸海（26＝境川部屋）を押し倒して4勝3敗と白星が先行した。

同じく新関脇の熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）は東前頭5枚目の若元春（32＝荒汐部屋）を立ち合いから一気の寄りで下して3勝4敗とした。

22年春場所以来の優勝を狙う小結の若隆景（31＝荒汐部屋）は西前頭2枚目の一山本（32＝放駒部屋）を下して1敗を守った。立ち合い鋭い踏み込みで先手を取ると、そのままの勢いで力強く押し出した。

西前頭4枚目の豪ノ山（28＝武隈部屋）は初顔合わせの東前頭2枚目の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）に押し出されて2敗に後退した。

7日目を終え、勝ちっぱなしは霧島のみ。若隆景、東前頭13枚目の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）、東前頭15枚目の翔猿（34＝追手風部屋）が1敗で追う展開となっている。