「巨人４−３ＤｅＮＡ」（１６日、東京ドーム）

巨人が連勝を５に伸ばして貯金を４とした。

３−３の七回、ＤｅＮＡの３番手中川から貴重な勝ち越し点をもぎ取った。１２日の広島戦以来のスタメン復帰となった平山が中前打で出塁して二盗。１死後、吉川が中前打で一、三塁としてダルベックの投ゴロ（記録は野選）が高くバウンドする間に平山がヘッドスライディングして生還した。

投手陣は先発のウィットリーが８日の中日戦から中７日で初めてＤｅＮＡ戦に登板。初回に筒香に３号先制ソロを被弾し、三回には２失点した毎回安打を許した５回を７安打３失点で降板した。

その後は継投に入って六回に赤星、七回に田中瑛を投入。田中瑛が２死から成瀬に安打を許すと、阿部監督が自ら交代を告げにマウンドへ。４番手の高梨は度会に左前打を放たれ二、三塁のピンチを招いたが、筒香を空振り三振に仕留め雄叫びを上げた。

阿部監督は試合後「ピッチャーもつないでつないで。みんなで勝ち取った１勝だったんじゃないかな」と振り返り、リリーフ陣について「きょうはみんなでカバーし合いながらつなげたんで。チームにとってもいいことだなと思いました」と評価した。

早めの継投だったと問われると「ウィットリーはだいたい８０球だと思ってるんで。そこからいつも落ちてきてしまうんで。（捕手の）大城とも相談して早めの継投にしました」と説明した。