DASH村“26年目の米作り”に新展開 “戦友”との再会も「今日のDASHはテーマが深い」
城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、17日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（後7：00〜後7：58）に出演する。
【番組カット】真剣な表情で…ミシンで仕立てる「DASH」メンバー
春を迎え、福島・大玉村の田んぼで26年目の米作りがスタート。今年は「番組を応援してくれる視聴者にも新男米を届けたい！」と、壮大な計画「DASH My（米） Dream』が始動した。その成功のヒントを求めて3人が向かったのは、城島がプライベートでもお世話になっていると言う福島の建設会社。そこで移動可能な車両付き建物「トレーラーハウス」を目にする。
オリジナルのトレーラーハウスを作り、人々に米を届ける夢の作戦を思い描く城島。ロフトや風呂も完備するなど、内部の造りは一般住宅とほぼ同じ。住居としてはもちろん、店や宿泊施設など使い道はさまざまである。材料もデザインも自由度が高いトレーラーハウスを自分たちでイチから手づくりすることを想像し、「夢が膨らみますよ」と胸を躍らせる3人は、さっそくそれぞれ車両のデザイン案を発表。3人の頭の中のイメージが大暴れする。
より多くの人に新男米を食べてもらうためのもう一つのチャレンジ「収穫量アップ計画」も。新たに自分たち専用の“My田んぼ”を任された森本と藤原が、土づくりでまたも衝突する。果たして田植えの日までに準備は間に合うのか。
そして、一等米を目指す今年は「田んぼに入れる肥料もスペシャルなものにしたい！」と意気込む城島が、長年苦楽を共にした“アノ戦友”と福島で感動の再会を遂げる。男としてひと回りもふた回りも大きく成長していた彼と共に、福島で唯一“アレ”を栽培している農家へ向かう。
さらに、スペシャルな肥料を求め、関係者以外入れない禁断のエリアに潜入。子豚の親離れを手伝ったり、福島の仲間たちの家族愛に触れたり、米作り3年目の藤原も「今日のDASHはテーマが深い」と命の尊さを実感し、森本も「うれしいよ！」と目頭が熱くなる。
【番組カット】真剣な表情で…ミシンで仕立てる「DASH」メンバー
春を迎え、福島・大玉村の田んぼで26年目の米作りがスタート。今年は「番組を応援してくれる視聴者にも新男米を届けたい！」と、壮大な計画「DASH My（米） Dream』が始動した。その成功のヒントを求めて3人が向かったのは、城島がプライベートでもお世話になっていると言う福島の建設会社。そこで移動可能な車両付き建物「トレーラーハウス」を目にする。
より多くの人に新男米を食べてもらうためのもう一つのチャレンジ「収穫量アップ計画」も。新たに自分たち専用の“My田んぼ”を任された森本と藤原が、土づくりでまたも衝突する。果たして田植えの日までに準備は間に合うのか。
そして、一等米を目指す今年は「田んぼに入れる肥料もスペシャルなものにしたい！」と意気込む城島が、長年苦楽を共にした“アノ戦友”と福島で感動の再会を遂げる。男としてひと回りもふた回りも大きく成長していた彼と共に、福島で唯一“アレ”を栽培している農家へ向かう。
さらに、スペシャルな肥料を求め、関係者以外入れない禁断のエリアに潜入。子豚の親離れを手伝ったり、福島の仲間たちの家族愛に触れたり、米作り3年目の藤原も「今日のDASHはテーマが深い」と命の尊さを実感し、森本も「うれしいよ！」と目頭が熱くなる。