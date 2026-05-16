悪性腫瘍で余命宣告を受けた夫の死亡保険金を狙う不倫妻が、作戦を成功させるため義父の元を訪問。義父から出たのは息子を心配する言葉ではなく、「自業自得だな！」という冷酷な一言だった。

【映像】孫の教育方針に口出しする“毒父”が登場

5月15日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した同作。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く、禁断のリベンジ・ラブサスペンスだ。

大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月」の宣告を受け、必死に病魔と闘っていた。そんな中、妻・美月（桜井日奈子）の不倫の証拠をつかもうと動き、それに感づいた美月は、葵の父・達夫（西村和彦）を味方につけようと実家を1人で訪れる。

息子への余命宣告という一大事に対し、達夫は「情けない！自業自得だな、ウチのバカ息子は！会社に散々使われて、健康管理もできず、歯車のまま人生を終えるか。自覚があるんだよ。だから、恥ずかしくて俺たちに言えないんだ」と冷酷な言葉を向け、美月は不敵な笑みを見せる。さらに美月は、葵の死亡保険金（1億円）の受取人名義が自分と息子・蓮で50％ずつになっている事実を伝え、自分が全額受け取れるよう、達夫を家に招待して葵を説得するよう仕向けたのだった。

葵が蓮を連れて帰宅すると、リビングのソファに達夫が我が物顔で座っていた。達夫は久々に会った5歳の孫を見るなり、「受験対策が必要だろう。ほれ！」と学習教材を手渡そうとする。「いきなり来て何なんですか。勝手なことしないでください」と険しい表情でにらむ葵に対し、達夫は「随分な態度だな。孫のことを考えて何が悪い。世の中が変わったとはいえ、結局は学歴なんだよ。使われる側ではなく、使う側になる。人の上に立つ男に育てるのは、親の務めだ。なのに、なぜ蓮の幸せを考えてやらん」と、一方的な教育方針を押し付けた。

葵が「子どものため、孫のため……そう言いながら、あなたが考えているのはいつだって自分のことだけでしょ」と反発すると、達夫は「自分のことしか考えてないのはお前のほうじゃないのか？お前、がんなんだろ？なんで言わん」と一蹴。さらに、「余命わずかになっても、まだ俺に頼るのが悔しいのか。お前のそのちっぽけな意地が、美月さんに迷惑をかけてるんだよ！」と激しく非難した。

思い当たりのない追及に葵が「何の話…？」と困惑すると、達夫は「保険金だ。なぜ美月さんに一任しない。蓮の人生は美月さんに託すべきだ」「お前が妻も子どもも守れない、人でなしだと言ってるんだ！」と言い放つ。そんな横暴に、葵はついに「いい加減にしてくれよ！何の権利があってそこまで口出すんだよ！」「いいから帰れよ！俺たちの生活に関与しないでくれ！」と感情を爆発させるのだった。