結成16年目以上の漫才大会「THE SECOND」今日16日放送 過去最多152組の頂点は
結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削る「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」が16日午後6時30分からフジテレビ系で生放送される。優勝賞金1000万を手にするのはどのコンビか、注目が集まる。
同大会は今年で4回目の開催となり、過去最多となる152組がエントリー。ノックアウトステージを勝ち抜いた8組が登場し、2組が先攻、後攻に分かれて戦うトーナメント形式。対戦カードは以下の通り。
【1回戦】
◆第1試合
・先攻 金属バット（結成20年目・吉本興業）
・後攻 ヤング（結成23年目・フールズ）
◆第2試合
・先攻 タモンズ（結成21年目・吉本興業）
・後攻 黒帯（結成16年目・吉本興業）
◆第3試合
・先攻 シャンプーハット（結成32年目・吉本興業）
・後攻 リニア（結成18年目・プロダクション人力舎）
◆第4試合
・先攻 ザ・パンチ（結成29年目・吉本興業）
・後攻 トット（結成18年目・吉本興業）
【準決勝＜1＞】
・第1試合勝者
・第2試合勝者
【準決勝＜2＞】
・第3試合勝者
・第4試合勝者
【決勝】
・準決勝〈1〉勝者
・準決勝〈2〉勝者