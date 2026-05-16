結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削る「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」が16日午後6時30分からフジテレビ系で生放送される。優勝賞金1000万を手にするのはどのコンビか、注目が集まる。

同大会は今年で4回目の開催となり、過去最多となる152組がエントリー。ノックアウトステージを勝ち抜いた8組が登場し、2組が先攻、後攻に分かれて戦うトーナメント形式。対戦カードは以下の通り。

【1回戦】

◆第1試合

・先攻 金属バット（結成20年目・吉本興業）

・後攻 ヤング（結成23年目・フールズ）

◆第2試合

・先攻 タモンズ（結成21年目・吉本興業）

・後攻 黒帯（結成16年目・吉本興業）

◆第3試合

・先攻 シャンプーハット（結成32年目・吉本興業）

・後攻 リニア（結成18年目・プロダクション人力舎）

◆第4試合

・先攻 ザ・パンチ（結成29年目・吉本興業）

・後攻 トット（結成18年目・吉本興業）

【準決勝＜1＞】

・第1試合勝者

・第2試合勝者

【準決勝＜2＞】

・第3試合勝者

・第4試合勝者

【決勝】

・準決勝〈1〉勝者

・準決勝〈2〉勝者