バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIが、約1年5カ月ぶりとなるミニアルバムCD『TЯATƧИOM』（モンスタート）を8月12日にリリースする。

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本作には、4月29日に配信リリースされた怒髪天のカバー曲「オトナノススメ」のほか、ライブで披露されているミナミトモヤ提供の「ME さぃこー！」、そして浅野尚志提供の新曲「君だけの怪獣」など、全5曲を収録。昨年12月より現5名での新体制での活動を迎え、初のCDリリースとなる。

アルバムタイトルには、グループとして覚悟を新たにした再出発となる“スタート”の意味合いと、ファンネームでもある”もんスター”とともに歩みたいという「“もんスター”と」という意味が込められており、ファンへ向けたメッセージとしてテキストが反転した鏡文字が採用されている。

また、リリースに先がけて「君だけの怪獣」が5月27日に配信リリースされる。さらに、リリースを記念した名阪ツアーが7月に開催されることも発表となった。

（文＝リアルサウンド編集部）