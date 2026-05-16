エミリアがいろんなポーズをキメてくれた【マチ★アソビ vol.30】
徳島で開催中のエンタメイベント「マチ★アソビ vol.30」の会場を練り歩いていたところ、『Re:ゼロから始める異世界生活』のエミリアと遭遇しました。
KADOKAWA GOODS SHOP
https://www.machiasobi.com/booth/568/
徳島駅前の商店街「ポッポ街」を散策してKADOKAWA GOODS SHOPに到着。KADOKAWA GOODS SHOPではKADOKAWA作品のグッズを入手できるほか、スタンディングボードも展示されています。
そんなKADOKAWA GOODS SHOPの入口でエミリアと遭遇。
いろんなポーズをキメてくれます。腕と腰のひねりとつま先立ちの具合がキュート。
左右逆バージョン。
両手を前に出して迎え入れるようなポーズ。
一歩踏み出すポーズ。
上を見ているだけでキュート。
横から見るとこんな感じ。編み込みの入った髪型がポップに再現されています。自撮りにも応じてくれるサービス精神旺盛なエミリアでした。
スタンディングボードも見てみます。
『メダリスト』の結束いのり。
明浦路司。
リゼロのスバルとエミリア。
『死亡遊戯で飯を食う。』の幽鬼(ユウキ)。
『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』のアリサ・ミハイロヴナ・九条(アーリャ)。
『【推しの子】』の星野アイもいました。
また、【推しの子】やメダリストのグッズも売られていました。