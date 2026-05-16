◆パ・リーグ 楽天４―３ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強パーク宮城）

ソフトバンクが今季初の４連敗を喫した。

打線は２回に１死満塁から庄子の中犠飛で先制すると、３回は２死二塁から柳田の右前打で２点目を加えた。

先発のスチュワートは粘りの投球が続いた。毎回走者は許しながら３、４回は安打を許さなかった。しかし、２点リードの５回、先頭の村林にソロを浴びて１点差に詰め寄られると、１死二塁からは黒川に右翼へ適時二塁打を許して同点に追いつかれた。その後１死一、三塁から２番手・上茶谷も浅村に遊撃強襲の適時打（記録は左前安打）を浴び、勝ち越しを許した。

７回にも１点を追加され２−４で迎えた９回、打線は１点差に迫り、なおも２死満塁で近藤に打席が回ったが一ゴロに打ち取られて試合終了となった。

日本ハムが西武に勝利したため、順位が入れ替わって４位転落。今月５カードで３度目のカード負け越しが決まった。試合後、小久保監督は「今はなかなか大きな連勝は難しそうなので、目の前の勝てる試合をしっかり勝っていくしかない」と耐え時を強調。「ずるずる行かないように。かみ合った時に、ガッと（上昇して）いけることを信じてやっていく」と辛抱強く戦う。