◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）

巨人は同点の７回、打線が一丸になった。

先頭の１番・平山が、開幕１４試合連続無失点のＤｅＮＡ・中川虎から中前安打で出塁。２番・泉口は初球でランエンドヒット。低めのワンバウンドする変化球で泉口は空振りしたが、捕手の松尾は送球できず、平山が二塁にヘッドスライディングして盗塁に成功した。ベンチの積極采配が結果的に無死二塁の好機を作った。

泉口は何とか引っ張って進塁打を打とうとする姿勢を見せたが、低めの落ちる球に空振り三振。だが、続く３番・吉川が初球を中前安打として泉口をカバーした。１死一、三塁と好機はさらに広がった。

４番・ダルベックは高いバウンドの投ゴロとなった。中川虎が本塁送球も、平山がヘッドスライディングしてセーフ。勝ち越しに成功した。

試合後、阿部監督は結果的に盗塁となった平山の走塁について「あれはもう攻撃的にいこうと思って、エンドランを出したんですけど」と明かした。

１３日の広島戦（福井）は坂本の通算３００号となる逆転サヨナラ３ランで劇的勝利して３連勝とした。追い風が吹く中で東京に戻り、本拠地でＤｅＮＡに連勝して今季初の５連勝。上昇気流に乗る巨人打線が泥臭く決勝点をもぎ取り、勢いを加速させた。（片岡 優帆）