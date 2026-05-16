【石垣島】大人気の島フード！ 八重山そばおすすめ8選
八重山そばのキホン
◆八重山そばの特徴は？
かつおだしの利いたスープと丸麺、具は甘辛く煮た豚の赤身肉とかまぼこが基本。八重山そばの専門店はほとんどが昼だけの営業なので、ランチタイムに利用しましょう。
◆年越しそばも八重山そば!?
日本そばは、島の家庭ではほとんど食されません。年越しも八重山そばを楽しむのが定番！
◆ツウな食べ方は？
島トウガラシを泡盛に漬けたコーレーグースや、清涼感ある香りのピパーチ（島コショウ）で味に変化を出してみるのがおすすめ！
スタンダードな王道4店
八重山そば処 来夏世／黄金色のスープを飲み干そう！
先代のおばぁが子どものころから食べていたという、昔ながらの島の家庭の味を守り続けているお店。カツオや昆布、豚骨で丁寧にだしをとったスープは上品な味わいです。
「八重山そば」は、滋味豊かな味わいのスープと食感のよい細麺が絶品。島ネギの風味がアクセントになっています。
「ジューシー」は、豚の脂でコクを加えた沖縄風の炊き込みご飯。ピパーチの葉が風味を添えています。
■八重山そば処 来夏世（やえやまそばどころ くなつゆ）
住所：沖縄県石垣市石垣203
TEL：0980-82-7646
営業時間：10〜14時
定休日：水・木・日曜
ゆうくぬみ／自家製ピパーチで味の変化を楽しもう
地元育ちの女将が昔ながらの島の味を守る八重山そば専門店。豚やカツオのうま味をしっかりと引き出した味わい深いスープに、多くのファンが通います。
「軟骨ソーキそば」は箸でほぐせるほど軟らかい軟骨ソーキがどーんとのっていて、スープと丸麺の相性も抜群です！
食後におすすめなのが、自家製の沖縄風ぜんざい。お店で煮た金時豆入りのかき氷に、香り高い黒糖シロップがたっぷりとかかっています。
そばどころ ニライカナイ／シンプルな塩味スープが絶妙
『涙そうそう』で知られる石垣島出身の歌手、夏川りみさんのお母さんが営む家庭的なお店。豚骨と根昆布で丁寧にだしをとり、やさしい塩味に仕上げたスープが地元客にも好評です。
「ソーキそば」は、希少な骨付きの本ソーキを使用。追い足しの特製タレで軟らかくなるまで煮込んでいます。
■そばどころ ニライカナイ（そばどころ にらいかない）
住所：沖縄県石垣市真栄里191-5
TEL：0980-88-6451
営業時間：11〜15時
定休日：日・月曜
OASIS／軟らかいソーキと味わい豊かなスープ
若き店主が先代の味に工夫を重ねて作る八重山そばが人気のお店。豚骨と鶏ガラ、カツオに野菜のブイヨンを加えたスープはうま味が豊かで、コクのある味わいです。
「ソーキそば」の軟骨ソーキは丸1日かけてじっくりと煮込み、とろけるほど軟らかな食感がたまりません！
「野菜そば」には、シャキッと炒めたキャベツ、玉ネギ、ピーマンなど数種類の野菜がたっぷりとのっています。
■OASIS（おあしす）
住所：沖縄県石垣市字登野城229
TEL：0980-82-3518
営業時間：11〜14時
定休日：月曜
創意工夫のアレンジ4店
八重山そば 平良商店／ピリッと辛ウマなスープに大盛りの麵と具
石垣島育ちの店主が、これまで食べてきた味の“いいとこ取り”で作る八重山そばが名物。「ポークフライ」400円などのサイドメニューもあります。
「辛味噌野菜そば」はスープに宮古味噌や豆板醤をプラスし、山盛りの野菜ものってボリューム満点です。
■八重山そば 平良商店（やえやまそば たいらしょうてん）
住所：沖縄県石垣市登野城506
TEL：0980-87-0890
営業時間：11時30分〜14時
定休日：土・日曜、祝日
キミ食堂／島産和牛がゴロゴロ入ったピリ辛そば
創業以来50年以上の「キミ食堂」では、地元客に愛される「味噌そば」が名物。鶏ガラや豚骨などのだしに手作りの宮古味噌をプラスしたスープはここだけの味です。
牛肉、ニラ、もやし、白菜、ヨモギがのった「牛そば”味噌ピリ辛”」には、自家製ピリ辛ペーストを少しずつ混ぜて味わって。
■キミ食堂（きみしょくどう）
住所：沖縄県石垣市登野城319-6
TEL：0980-82-7897
営業時間：10〜16時（売切れ次第終了）
定休日：木曜
パーラーあんぶれら／牛ホルモン入りの絶品そば
地元客でにぎわう食堂。新鮮な牛のホルモンを使った「牛汁」1200円〜が大人気。ほかにも「ピリ辛スタミナそば」1200円や、定食類も豊富に揃います。
「牛そば」のスープには牛骨だしを使用。香草のヨモギがアクセントになっています。
■パーラーあんぶれら（ぱーらーあんぶれら）
住所：沖縄県石垣市平得120-11
TEL：090-7457-9587
営業時間：11時30分〜14時30分（売切れ次第終了）
定休日：日曜
もちの木 食堂／ピーナッツの風味が食欲を刺激するスープ
ホテルで料理長を務めた店主が腕を振るう食事処。担々麺から発想を得たオリジナル の八重山そばや、本格洋食に加え、夜は居酒屋メニューも揃います。「野菜味噌そばピーナッツ風味」のスープはブレンド味噌にピーナッツバターを加えた濃厚な風味！ 野菜は注文ごとに炒めるのもこだわりポイントです。
■もちの木 食堂（もちのき しょくどう）
住所：沖縄県石垣市字新川2025-5
TEL：0980-87-5279
営業時間：11時30分〜14時LO、17時30分〜20時LO
定休日：火曜、月曜の夜
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。
●この記事は『るるぶ石垣 宮古 竹富島 西表島'27』に掲載した記事をもとに作成しています。