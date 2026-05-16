八重山そばのキホン

◆八重山そばの特徴は？

かつおだしの利いたスープと丸麺、具は甘辛く煮た豚の赤身肉とかまぼこが基本。八重山そばの専門店はほとんどが昼だけの営業なので、ランチタイムに利用しましょう。

◆年越しそばも八重山そば!?

日本そばは、島の家庭ではほとんど食されません。年越しも八重山そばを楽しむのが定番！

◆ツウな食べ方は？

島トウガラシを泡盛に漬けたコーレーグースや、清涼感ある香りのピパーチ（島コショウ）で味に変化を出してみるのがおすすめ！



スタンダードな王道4店

八重山そば処 来夏世／黄金色のスープを飲み干そう！

「八重山そば（大）」700円

先代のおばぁが子どものころから食べていたという、昔ながらの島の家庭の味を守り続けているお店。カツオや昆布、豚骨で丁寧にだしをとったスープは上品な味わいです。

「八重山そば」は、滋味豊かな味わいのスープと食感のよい細麺が絶品。島ネギの風味がアクセントになっています。

「ジューシー」300円

「ジューシー」は、豚の脂でコクを加えた沖縄風の炊き込みご飯。ピパーチの葉が風味を添えています。

掘りごたつ式の座敷のほか、 テラス席、テーブル席も

■八重山そば処 来夏世（やえやまそばどころ くなつゆ）

住所：沖縄県石垣市石垣203

TEL：0980-82-7646

営業時間：10〜14時

定休日：水・木・日曜



ゆうくぬみ／自家製ピパーチで味の変化を楽しもう

「軟骨ソーキそば」900円

地元育ちの女将が昔ながらの島の味を守る八重山そば専門店。豚やカツオのうま味をしっかりと引き出した味わい深いスープに、多くのファンが通います。

「軟骨ソーキそば」は箸でほぐせるほど軟らかい軟骨ソーキがどーんとのっていて、スープと丸麺の相性も抜群です！

「黒糖金時」600円

食後におすすめなのが、自家製の沖縄風ぜんざい。お店で煮た金時豆入りのかき氷に、香り高い黒糖シロップがたっぷりとかかっています。

古民家風の店内には全国のファンからの手紙がずらり

そばどころ ニライカナイ／シンプルな塩味スープが絶妙

「ソーキそば」1150円

『涙そうそう』で知られる石垣島出身の歌手、夏川りみさんのお母さんが営む家庭的なお店。豚骨と根昆布で丁寧にだしをとり、やさしい塩味に仕上げたスープが地元客にも好評です。

「ソーキそば」は、希少な骨付きの本ソーキを使用。追い足しの特製タレで軟らかくなるまで煮込んでいます。

カウンター席はひとり客でも気軽に利用できる

■そばどころ ニライカナイ（そばどころ にらいかない）

住所：沖縄県石垣市真栄里191-5

TEL：0980-88-6451

営業時間：11〜15時

定休日：日・月曜



OASIS／軟らかいソーキと味わい豊かなスープ

「ソーキそば」1100円

若き店主が先代の味に工夫を重ねて作る八重山そばが人気のお店。豚骨と鶏ガラ、カツオに野菜のブイヨンを加えたスープはうま味が豊かで、コクのある味わいです。

「ソーキそば」の軟骨ソーキは丸1日かけてじっくりと煮込み、とろけるほど軟らかな食感がたまりません！

「野菜そば」900円

「野菜そば」には、シャキッと炒めたキャベツ、玉ネギ、ピーマンなど数種類の野菜がたっぷりとのっています。

子ども連れに便利な掘りごたつ式の座敷も用意

■OASIS（おあしす）

住所：沖縄県石垣市字登野城229

TEL：0980-82-3518

営業時間：11〜14時

定休日：月曜



創意工夫のアレンジ4店

八重山そば 平良商店／ピリッと辛ウマなスープに大盛りの麵と具

「辛味噌野菜そば」900円

石垣島育ちの店主が、これまで食べてきた味の“いいとこ取り”で作る八重山そばが名物。「ポークフライ」400円などのサイドメニューもあります。

「辛味噌野菜そば」はスープに宮古味噌や豆板醤をプラスし、山盛りの野菜ものってボリューム満点です。

店内には広めのカウンター席とテーブル席がある

■八重山そば 平良商店（やえやまそば たいらしょうてん）

住所：沖縄県石垣市登野城506

TEL：0980-87-0890

営業時間：11時30分〜14時

定休日：土・日曜、祝日







キミ食堂／島産和牛がゴロゴロ入ったピリ辛そば

「牛そば味噌”ピリ辛”」1100円

創業以来50年以上の「キミ食堂」では、地元客に愛される「味噌そば」が名物。鶏ガラや豚骨などのだしに手作りの宮古味噌をプラスしたスープはここだけの味です。

牛肉、ニラ、もやし、白菜、ヨモギがのった「牛そば”味噌ピリ辛”」には、自家製ピリ辛ペーストを少しずつ混ぜて味わって。

朝から夕方まで通し営業なので、早め＆遅めのランチに重宝

■キミ食堂（きみしょくどう）

住所：沖縄県石垣市登野城319-6

TEL：0980-82-7897

営業時間：10〜16時（売切れ次第終了）

定休日：木曜



パーラーあんぶれら／牛ホルモン入りの絶品そば

「牛そば（大）」1200円

地元客でにぎわう食堂。新鮮な牛のホルモンを使った「牛汁」1200円〜が大人気。ほかにも「ピリ辛スタミナそば」1200円や、定食類も豊富に揃います。

「牛そば」のスープには牛骨だしを使用。香草のヨモギがアクセントになっています。

満席の際は、店内で名前と人数を記入してから待とう

■パーラーあんぶれら（ぱーらーあんぶれら）

住所：沖縄県石垣市平得120-11

TEL：090-7457-9587

営業時間：11時30分〜14時30分（売切れ次第終了）

定休日：日曜



もちの木 食堂／ピーナッツの風味が食欲を刺激するスープ

「野菜味噌そばピーナッツ風味」950円

ホテルで料理長を務めた店主が腕を振るう食事処。担々麺から発想を得たオリジナル の八重山そばや、本格洋食に加え、夜は居酒屋メニューも揃います。「野菜味噌そばピーナッツ風味」のスープはブレンド味噌にピーナッツバターを加えた濃厚な風味！ 野菜は注文ごとに炒めるのもこだわりポイントです。

くつろげる座敷席のほか、テーブル席のフロアも

■もちの木 食堂（もちのき しょくどう）

住所：沖縄県石垣市字新川2025-5

TEL：0980-87-5279

営業時間：11時30分〜14時LO、17時30分〜20時LO

定休日：火曜、月曜の夜



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ石垣 宮古 竹富島 西表島'27』に掲載した記事をもとに作成しています。

