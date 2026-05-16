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【スタバ新作・2026年4月】歴代の名作フラペチーノ5種が勢揃い！ あなたが選ぶ、名作は？「THE STAR フラペチーノ®」を全部飲んで実食レポート

スターバックス日本上陸30周年記念！ 第1弾は人気を博した名作フラペチーノが進化して2026年4月8日（水）から登場。選ばれたのはメロン、ヨーグルト、コーヒー ジェリー、加賀 棒ほうじ茶、チャンキー クッキーの5種類。飲んだことのある方も、初めましての方も、大満足する味わいに間違いなし！ 30周年でアップデートした点や、カロリー、値段などの気になる情報に加えて、実際に飲んで魅力をご紹介します。

■参照記事：【スタバ新作・2026年4月】歴代の名作フラペチーノ5種が勢揃い！ あなたが選ぶ、名作は？「THE STAR フラペチーノ®」を全部飲んで実食レポート（更新日：2026.04.10 ）



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2026年5月最新【50%オフの初回クーポン】Uber Eats（ウーバーイーツ）のお得な使い方！ 注文方法も丁寧に解説

2026年5月最新！ 最初の4回の注文で使える50%オフのUber Eats（ウーバーイーツ）クーポンを配布中！ 初めての方が利用できるクーポンはもちろん、よりお得に使いこなすためのポイントまで最新情報をまとめてご紹介。クーポンコードの使い方や適用条件も丁寧に解説しているので、「クーポンの使い方がよくわからない」「料金が気になって注文をためらってしまう」という方でも安心です。この機会にUber Eats（ウーバーイーツ）をダウンロードして、ランチやディナーをお得に楽しんでみませんか？

■参照記事：2026年5月最新【50%オフの初回クーポン】Uber Eats（ウーバーイーツ）のお得な使い方！ 注文方法も丁寧に解説（更新日：2026.05.01）



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【2026GWの注目フラワースポット】関東近郊のツツジ情報まとめ〜花畑の絶景やライトアップ、特別イベントも！〜

笠間つつじまつり

GWのおでかけ先として、ツツジの絶景を見に行きませんか。例年5月以降になることも多いツツジですが、今年は4月下旬から見頃を迎えているスポットが多数。「つつじ祭り」や特別イベントを行っている場所も多いので、ぜひ春の花旅に出かけてみてくださいね！

■参照記事：【2026GWの注目フラワースポット】関東近郊のツツジ情報まとめ〜花畑の絶景やライトアップ、特別イベントも！〜（更新日：2026.04.23 ）



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関東近郊のおすすめ花畑33選｜四季折々の花々に癒やされる！ 人気の絶景スポットから、穴場の花の名所まで

四季折々の自然を楽しめる日本には、季節ごとに美しく咲き乱れる花畑がたくさんあります。今回は、美しい花々がみごろを迎える季節ごとに、関東近郊のおすすめの花畑スポットをご紹介。人気のネモフィラや、桜と菜の花のコラボレーションが織りなす絶景スポットから、梅、藤、シバザクラなど穴場の花の名所まで、色とりどりの花々が一面を覆い尽くす、息を呑むような絶景の花畑に出かけてみませんか。

■参照記事：関東近郊のおすすめ花畑33選｜四季折々の花々に癒やされる！ 人気の絶景スポットから、穴場の花の名所まで（更新日：2026.03.11）



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【東京】雨の日でも濡れずに楽しめるおでかけスポット50選

森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス

雨の日でもおでかけの予定は変更したくない！ そんな方へ、今回は、『るるぶ＆more.』でご紹介したなかから、雨の日でも楽しめる東京のおでかけスポットをご紹介します。 屋内で遊べる人気のアミューズメント施設やテーマパーク、思い切り体を動かせるレジャー施設から、大人っぽいデートも楽しめる美術館や水族館、プラネタリウムのような癒やし系スポットまで、雨降りの日でも満喫できるおすすめスポットが満載です！

■参照記事：【東京】雨の日でも濡れずに楽しめるおでかけスポット50選（更新日：2025.06.29）



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【大阪】雨の日でも楽しめるおでかけスポット27選

雨の日でも大阪観光を楽しみたい！ 今回は、『るるぶ&more.』でご紹介したなかから、雨の日でも満喫できる大阪のおでかけスポットをご紹介します。「通天閣」や「あべのハルカス」といった大阪観光にはずせない有名スポットや名物劇場から、デートで行きたい体験型ミュージアムや水族館、温泉、ブックカフェなどの癒やしスポット、じっくり鑑賞したい美術館や博物館まで、雨の日でも楽しめるおすすめスポットが満載です！

■参照記事：【大阪】雨の日でも楽しめるおでかけスポット27選（更新日：2026.04.10 ）



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【新宿ランチ】おしゃれな店13選｜ゆっくり女子ひとりでもOKな穴場カフェも！

あらゆるジャンルのグルメスポットがひしめく新宿！ 今回は『るるぶ＆more.』で過去掲載した記事から、新宿エリアでランチにおすすめのお店をご紹介します。女子会やランチデートにはもちろん、ひとり利用もしやすいカフェまで、メニューやインテリア、コンセプトもおしゃれなお店だけをピックアップ！ 気になるお店を見つけたら、ぜひ出かけてみてくださいね。

■参照記事：【新宿ランチ】おしゃれな店13選｜ゆっくり女子ひとりでもOKな穴場カフェも！（更新日：2025.10.17）



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スタバ新作まとめ【2026年5月】｜販売期間やおすすめカスタムも紹介！

日本全国各地で大人気！ シアトル発のコーヒーチェーン店「スターバックス コーヒー ジャパン（Starbucks Coffee Japan）」通称“スタバ”の新商品を、ドリンクやグッズなどのカテゴリー別にまとめてご紹介します。新作フラペチーノやスイーツの季節限定メニュー、オリジナルのマグカップやタンブラーなどのグッズが発売される度に、随時更新していきますので、ぜひ定期的にチェックしてくださいね。

■参照記事：スタバ新作まとめ【2026年5月】｜販売期間やおすすめカスタムも紹介！（更新日：2026.05.02）



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貸切風呂、個室風呂のある関東の日帰り温泉&スパ32選！カップルやお子様連れにもおすすめ！

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア

ゆったりできる温泉＆スパ施設で、日帰りトリップはいかが？ 今回は貸切風呂、個室風呂、家族風呂のある日帰り施設に大注目！ さらに思い立ったらすぐ行ける都心の温泉銭湯や、女子旅にもってこいのエステやサウナ、デートにぴったりの岩盤浴が充実している施設などなど。東京・神奈川県・埼玉県・千葉県から、ちょっと足を延ばして静岡県の熱海まで、関東近郊で人気のおすすめ施設を厳選してご紹介します。

■参照記事：貸切風呂、個室風呂のある関東の日帰り温泉&スパ32選！カップルやお子様連れにもおすすめ！（更新日：2025.08.09）



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終了しました【星野リゾート】宿泊券プレゼントキャンペーン「リゾナーレ八ヶ岳」

星野リゾートのなかでも特におすすめの宿をご紹介し、さらにその宿の宿泊券を読者の皆さんに抽選でプレゼントしてしまおうという本企画。今回ご紹介するのは、ワインにグルメ、アクティビティまで1日中満喫できる山梨の"ワインリゾート"、「リゾナーレ八ヶ岳」です。

■参照記事：終了しました【星野リゾート】宿泊券プレゼントキャンペーン「リゾナーレ八ヶ岳」（更新日：2026.04.10 ）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

