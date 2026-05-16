近藤千尋（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/16】モデルの近藤千尋が5月16日、自身のInstagramを更新。運動会の弁当を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】36歳3児の母モデル「詰め方まで美しい」ぎっしり詰まった運動会弁当

◆近藤千尋、豪華な運動会弁当公開


近藤は「運動会のお弁当」「毎年変わらない内容でお伝えしてます 笑笑」とつづり、運動会用の弁当を披露。弁当箱には、ふりかけを混ぜ込んだおにぎり、ジューシーな唐揚げのレモン添え、ミニトマト、れんこんや鶏肉の煮物、飾り切りしたウインナー、とうもろこし、卵焼き、おくらの肉巻き、さつまいものおかず、一口サイズのゼリーなどがぎっしりと詰め込まれており、見た目にも華やかな弁当となっている。

◆近藤千尋の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「毎年クオリティ高すぎ」「詰め方まで美しい」「美味しそうすぎる」「これは元気が出る弁当」「唐揚げとおにぎりが完璧」「運動会がもっと楽しくなりそう」といった声が寄せられている。

近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）

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