3児の母・近藤千尋、ぎっしり詰まった運動会弁当に絶賛の声「詰め方まで美しい」「毎年クオリティ高すぎ」
【モデルプレス＝2026/05/16】モデルの近藤千尋が5月16日、自身のInstagramを更新。運動会の弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「詰め方まで美しい」ぎっしり詰まった運動会弁当
近藤は「運動会のお弁当」「毎年変わらない内容でお伝えしてます 笑笑」とつづり、運動会用の弁当を披露。弁当箱には、ふりかけを混ぜ込んだおにぎり、ジューシーな唐揚げのレモン添え、ミニトマト、れんこんや鶏肉の煮物、飾り切りしたウインナー、とうもろこし、卵焼き、おくらの肉巻き、さつまいものおかず、一口サイズのゼリーなどがぎっしりと詰め込まれており、見た目にも華やかな弁当となっている。
この投稿に、ファンからは「毎年クオリティ高すぎ」「詰め方まで美しい」「美味しそうすぎる」「これは元気が出る弁当」「唐揚げとおにぎりが完璧」「運動会がもっと楽しくなりそう」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「詰め方まで美しい」ぎっしり詰まった運動会弁当
◆近藤千尋、豪華な運動会弁当公開
近藤は「運動会のお弁当」「毎年変わらない内容でお伝えしてます 笑笑」とつづり、運動会用の弁当を披露。弁当箱には、ふりかけを混ぜ込んだおにぎり、ジューシーな唐揚げのレモン添え、ミニトマト、れんこんや鶏肉の煮物、飾り切りしたウインナー、とうもろこし、卵焼き、おくらの肉巻き、さつまいものおかず、一口サイズのゼリーなどがぎっしりと詰め込まれており、見た目にも華やかな弁当となっている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「毎年クオリティ高すぎ」「詰め方まで美しい」「美味しそうすぎる」「これは元気が出る弁当」「唐揚げとおにぎりが完璧」「運動会がもっと楽しくなりそう」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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