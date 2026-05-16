◇東京六大学野球春季リーグ戦第6週第1日 1回戦 法大2―0慶大（2026年5月16日 神宮）

法大は“これしかない”という継投で慶大を5安打に抑え、首位に競り勝った。先発しても勝ちがつかなかった助川大志（4年＝茗渓学園）が5回を2安打に抑え、勝ち投手の権利を持って降板。名取由晃（3年＝川越東）桜田朔（2年＝青森山田）が2イニングずつを渾身の力投で抑え東大戦連敗の悪夢を振り払った。

「やっと勝てました」とナインから祝福された助川は高校時代は軟式野球で活躍。「高校でレベルの高いところから逃げていたので、大学は高いところでやりたかった」と法大野球部に入部した。当初は軟式と硬式のボールの違いに戸惑ったが、今はスライダーを武器に1回戦先発の座を射止めた。

打線も3回に境亮陽（2年＝大阪桐蔭）が先制の中前適時打。このヒットがリーグ通算50本目。リーグ最多安打記録を持つ高山峻（明大）の2年春は49安打とあって連盟新記録ペースのヒットマシン。藤森康淳（4年＝天理）に「200本打つんちゃうか」と冷やかされるほど。その藤森は8回の2死一、二塁のピンチで慶大・中塚の左中間への大飛球をダイビングキャッチの超美技。抜けていれば逆転されていた場面で「捕るしかない」とフェンス激突も笑顔。その裏に貴重な2点目となる適時打でチームを攻守で救った。

前週は東大に連敗。「もう一度、できることをちゃんとやろう」と藤森主将が呼びかけて首位慶大に先勝した。慶大に連勝すれば優勝の可能性も出てくる。負けられない2回戦も投手をつぎ込んで連勝を狙う。