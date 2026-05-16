アメリカのトランプ大統領は15日、訪問先の中国から帰国しました。これに先だって行われたインタビューで、トランプ氏は「台湾への武器売却」を引き続き承認するかについては「中国次第だ」と述べ、交渉の材料にしたい考えを示しました。

トランプ大統領

「大成功だ。素晴らしい旅だった。素晴らしい取引ができたし、素晴らしい貿易協定を結んだ」

トランプ大統領は15日、ホワイトハウスに到着した際、3日にわたる中国訪問の成果を強調しました。

トランプ氏は帰国に先だって行われたFOXニュースのインタビューで、米中首脳会談で焦点だった台湾への武器売却について「するかもしれないし、しないかもしれない」と述べました。さらに「それは中国次第だ。我々にとっては非常に有効な取引材料だ」と述べ、中国との交渉のカードにしたい考えを示しました。また、台湾が独立して米中が「戦争するなどという事態は望んでいない」と述べました。

一方、この発言を受けて台湾外交部は声明を発表し、「アメリカの台湾政策についての一貫した立場が変わっていないことを何度も確認している」として影響はないとの姿勢を強調しました。