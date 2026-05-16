女優の観月ありさ（49）が16日、自身のインスタグラムを更新し、芸能活動45周年、歌手デビュー35周年を迎えたことを改めて報告した。

「改めまして5月15日。芸能活動45周年 歌手デビュー35周年 を迎えることができました」と前日に節目の日を迎えたことを伝え、「当日の昨日はインスタライブもやり、皆様と色々お話しをしたり たくさんの方がお祝いの言葉をくださりとても良い時間を過ごすことができました」と振り返った。

「45年。35年。改めて数字にすると自分でもびっくりします」と率直な心境を明かし、「応援して下さる皆様、スタッフの皆様、そして出会ってくださった全ての方々に、心から感謝しています ここまで続けてこられたのは、本当に皆様のおかげです」と感謝をつづった。

歌手デビュー35周年イヤーについては「色々と動き始めています」と明かし、「これからも初心を忘れず、自分らしく、一歩一歩大切に進んでいきます 今後とも宜しくお願い致します！」と力強くメッセージを記した。

フォロワーからは祝福の声とともに「ありささんはほんと変わらずおキレイですね」「インスタライブ楽しかったです」「紛れもない、伝説の少女です」「一生推します」などのコメントが寄せられている。