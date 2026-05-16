YOASOBIが、ニューEP『THE BOOK for,』を6月26日にリリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。

（関連：【画像あり】YOASOBI、ニューEP『THE BOOK for,』アナログ盤の展開図）

2021年より“読むCD”としてシリーズ化してきたEPの4作目となる今作は、過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲を収録した1枚組CDに、シリーズお馴染みの特製バインダーが付属する仕様となっており、数量限定／完全生産限定盤としてリリース。CDには、今年10月よりスタートする『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027』のチケット先行抽選受付シリアルナンバーも封入される。収録曲や商品詳細は後日公開予定だ。

またYOASOBIは、新たなクリエイティブの創造に向け、本作をもって、同シリーズを締めくくることを発表。シリーズ4作目の“4（フォー）”と“for”を掛け合わせたタイトル『THE BOOK for,』には、“この作品を受け取るすべての人へ”という想いが込められ、タイトルの最後に添えられた“,”には、その先へ続いていくYOASOBIの物語が表現されている。

あわせて、CD購入特典も決定。店舗別の12種類の絵柄となっており、絵柄は後日公開予定だ。

さらに、海外限定でアナログ盤をジャケットイラストの異なる2形態でリリース。“Overwatch Edition”では、ゲーム『Overwatch』とのコラボレーションビジュアルを起用。“YOASOBI Art Edition”では、「夜に駆ける」「群青」「ツバメ」などのジャケットアートやMVを手がけてきたクリエイター 藍にいなが、本作のために描き下ろしたイラストが使用される。

【YOASOBI コメント】

・Ayase

これまで3作品、シリーズとしてリリースしてきたTHE BOOKも今作で4作目になりました。EPと言いつつ収録楽曲の数はフルアルバム相当になりました。直近約2年間でリリースしてきた楽曲達が賑やかに詰め込まれています。

YOASOBI結成から今に至るまで、全ての楽曲をこのTHE BOOKというひとつの本の中に、物語と共に綴じ込めてきました。気付けばあっという間、結成から約7年が経ちました。ずっと変わらず言えることは、YOASOBIという物語は常に進み続けているということです。私たちがこの活動の中で大事にしていることの一つ、なんでも恐れずチャレンジ！の志のもと、アルバムやEPといった作品群の在り方も新しいアプローチにチャレンジしてみようと今、ワクワクしながら企てています。

私たちYOASOBIが楽曲で表現してきた様々な物語、そのどれかひとつでも、あなたにとってお気に入りの物語、あなたのための物語がありますように。そして、これからも続くYOASOBIという物語を、あなたと一緒にいつまでも、楽しみ続けられますように。

・ikura

New EP『THE BOOK for,』をリリースします。結成から約7年、『THE BOOK』シリーズも今回で4作目となりました。前作からの約2年の間にも、YOASOBIはたくさんの物語と出会い、そのひとつひとつの楽曲に、その時々の挑戦や景色、想いを込めてきました。それぞれ違った表情を持つ楽曲たちが並んだ、色とりどりの一冊になっています。

タイトル『THE BOOK for,』には、“この作品を受け取ってくれるすべての人へ”という想いが込められています。そして最後に添えた“,”には、これからも物語や音楽を通して、YOASOBIらしく挑戦を続けていきたい、そんな願いを重ねています。

この作品の中に、あなたの日々にそっと寄り添える物語がありますように。そしてこれから先もYOASOBIと一緒に、たくさんの物語を旅してもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）