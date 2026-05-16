つまみ枝豆の妻・江口ともみ、90歳の母“顔出し”ショット披露し母の日に感謝つづる「100歳目指してこれからも元気で有意義な毎日を過ごしてね」
お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）の妻でタレントの江口ともみ（58）が10日、自身のインスタグラムを更新。母の“顔出し”ショットを公開し、“母の日”に感謝をつづった。
【写真】「とてもお若くてお上品でお綺麗ですね」江口ともみが披露した90歳母の“顔出し”ショット ※3ショットは2枚目
江口は「母の日 90歳となった母 実家にいくといつも座る事なく動いていて私やとおさんが好きな物を用意してくれている お母さんと呼べる人が今年から1人になってしまったのが寂しいけど、目指せとおさんのお母さんで、100歳目指してこれからも元気で有意義な毎日を過ごしてね」とつづり、「Happy Mother's Day」と飾り付けられた部屋で豪華なカーネーションの花束やケーキを前にする母のソロショットと、自身と母と枝豆との3ショットなどを披露した。
この投稿にファンからは「ともみさんと同じでお若いですね」「わーーお母様 本当にお若くて綺麗です」「お母様90歳には見えないです」「90歳！驚異的な若々しさですね」「素敵な母の日を枝豆さんとお母さんと一緒に過ごせて良かったですね」「素敵過ぎるお母様ーーー」「お母様 とてもお若くてお上品でお綺麗ですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「とてもお若くてお上品でお綺麗ですね」江口ともみが披露した90歳母の“顔出し”ショット ※3ショットは2枚目
江口は「母の日 90歳となった母 実家にいくといつも座る事なく動いていて私やとおさんが好きな物を用意してくれている お母さんと呼べる人が今年から1人になってしまったのが寂しいけど、目指せとおさんのお母さんで、100歳目指してこれからも元気で有意義な毎日を過ごしてね」とつづり、「Happy Mother's Day」と飾り付けられた部屋で豪華なカーネーションの花束やケーキを前にする母のソロショットと、自身と母と枝豆との3ショットなどを披露した。
この投稿にファンからは「ともみさんと同じでお若いですね」「わーーお母様 本当にお若くて綺麗です」「お母様90歳には見えないです」「90歳！驚異的な若々しさですね」「素敵な母の日を枝豆さんとお母さんと一緒に過ごせて良かったですね」「素敵過ぎるお母様ーーー」「お母様 とてもお若くてお上品でお綺麗ですね」などのコメントが寄せられている。