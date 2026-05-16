脳内出血で療養中の清原翔、有名俳優＆歌手らと笑い合う近影ショットが話題「凄すぎるメンバー」「ここの繋がりびっくり！」
2020年6月に脳内出血を発症し現在療養している俳優の清原翔（33）が16日、自身のインスタグラムを更新。友人たちと過ごし、笑顔あふれる近影を披露した。
【写真】豪華すぎる…！あいみょん＆福地桃子らと笑みを浮かべる清原翔
清原は「ももちゃんとあいみょんとまみこが来てくれたー！」とつづり、自身とシンガー・ソングライターのあいみょん、俳優の福地桃子、無期限での活動休止を発表している女性ラッパーユニット・chelmicoのMamikoこと鈴木真海子らと満面の笑みを浮かべる4ショットを公開した。
この投稿にファンからは「凄すぎるメンバー!!」「なつぞらメンバーだぁー」「ここの繋がりびっくり！」との反響が寄せられている。
【写真】豪華すぎる…！あいみょん＆福地桃子らと笑みを浮かべる清原翔
清原は「ももちゃんとあいみょんとまみこが来てくれたー！」とつづり、自身とシンガー・ソングライターのあいみょん、俳優の福地桃子、無期限での活動休止を発表している女性ラッパーユニット・chelmicoのMamikoこと鈴木真海子らと満面の笑みを浮かべる4ショットを公開した。
この投稿にファンからは「凄すぎるメンバー!!」「なつぞらメンバーだぁー」「ここの繋がりびっくり！」との反響が寄せられている。