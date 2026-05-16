５月１６日の京都メイン・鞍馬Ｓ（４歳上オープン、芝１２００メートル＝１６頭立て）は、単勝１・８倍の断然人気に推されたフリッカージャブ（牡４歳、栗東・西園翔太厩舎、父サートゥルナーリア）が勝利した。勝ち時計は１分６秒４（良）のコースレコード。

好スタートを決めたが、無理せず内の馬を行かせて２番手でリズム良く運んだ。直線半ばで逃げたディアナザール（３着）をきっちりと競り落とし、３３秒３の上がりでまとめて後続を寄せ付けず１馬身差でゴール。２０１４年のへニーハウンドが記録したレコードタイムを０秒３更新する完勝で、オープン初勝利を飾った。

松山弘平騎手は「スタートが速かったですし、行く馬がいたので２番手になりましたが、しっかり脚をためることができました。最後、抜け出してから少し頭が浮くところがありましたが、レコードですし、非常に強かったですね」と納得の表情。西園調教師は「人気していたから、勝てて良かったです。何より賞金を加算できたことが大きいですね。今の京都は時計が速くなるのは分かっていたけど、前に行ける馬なので。レコードとは思わなかったけど、うまくいったし、力がある馬ですから」と頬を緩めた。

今後は北九州記念・Ｇ３（７月５日、小倉競馬場・芝１２００メートル）を視野に入れて調整される。