敗れはしたが１２番人気７歳馬の激走がＳＮＳ上で話題になっている。Ｘ（旧ツイッター）でもトレンド上位に入るなど注目を浴びた。

１６日の新潟１１Ｒ・第４８回新潟大賞典・Ｇ３（芝２０００メートル、１５頭立て）で１２番人気のバレエマスター（牡７歳、栗東・梅田智之厩舎、父スピルバーグ）は、上がり３ハロン最速３３秒４の末脚で２着に突っ込んできた。直線を迎える時点では１２番手。そこから菊沢一樹騎手のゲキに応えて、馬場の真ん中から鋭く伸びてきた。首差２着に、鞍上も「状態がすごく良さそうでした。先生と少し位置を取ろうと話していたが、馬が自分のリズムが分かっていて行けなかった。それでも最後はいつも通りにいい脚を使ってくれた」とたたえつつ、「あそこまでいったら勝ちたかった」と悔しがった。

同馬は、２１年１２月デビュー。６戦目で勝ち上がると、２４年８月の長岡Ｓ（３勝クラス、新潟）を勝ちオープン入り。そこから１５戦で勝ち星はなく、昨年の関越Ｓ（新潟）３着が最高成績。唯一重賞挑戦したのが昨年の新潟記念で７着（１２番人気）だった。今年４走目だが、好走歴のある新潟でファンを驚かす走りを見せる形となった。

勝ったのは７番人気のグランディア（セン７歳、栗東・中内田充正厩舎、父ハービンジャー）で西村淳也騎手は２週連続の重賞制覇。勝ちタイムは１分５８秒９。３着にも９番人気のフクノブルーレイク（フランシスコ・ゴンサルベス騎手）が入ったことで、３連単は８１万１０円の高配当となった。

バレエマスターの走りにネットでは「きたああああ」「バレエマスターつよ」「グランディア、バレエマスターがどっちも７歳馬えぐい」「きいてない」「買った人の『なんで買ったか』っていう意見を聞きたい」「拾える気がしない」「やはり新潟巧者だねぇ」「蓋あけたらめちゃくちゃ人気なくてびっくり」「ここで買えるやつバレエマスターマスターやん」などのコメントが寄せられている。