◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―１広島（１６日・甲子園）

広島の森下暢仁投手が、５回３失点でリーグワーストタイの５敗目を喫した。初回に２失点と立ち上がりにつまずいた。「攻めきれずに終わってしまった。本当に、チームに流れを持って来れなかった」。連勝に導けず、チームの借金は再び今季ワースト９に戻った。

初回は高寺に先頭安打と二盗を決められ、続く中野にはストレート四球。森下の右飛で１死二、三塁と走者を進められ、佐藤に先制適時打を浴びた。「もっと強い球で勝負していって四球でも良かった」。直後、大山の犠飛で２点目を奪われた。

今季７度目の先発で、初回失点は３度目、２回までの失点は５度目と序盤から苦しむ登板が続く。４回には４番・佐藤の豪快ソロで追加点を奪われ、５回９１球でマウンドを降りた。今季まだクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）は２度だけだ。

持丸とのバッテリーの連携にも苦しんだ。高寺に初回、５回に二盗を決められ、４回には福島にも二盗を許した。走者を置いての投球にも課題を残した。

今季これで２勝５敗、防御率４・５８と精彩を欠く。ビジターでの登板は、昨年６月１３日の日本ハム戦（エスコン）の白星を最後に９戦９敗。セ・リーグ相手となれば、昨年４月１８日の阪神戦（甲子園）を最後に１２戦白星なしの１０連敗となった。