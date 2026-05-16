◆バスケットボール 女子国際強化試合 日本代表９８―７３ラトビア代表（１６日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

世界ランク１０位の日本は同３５位のラトビアと対戦し、９８―７３で勝利した。ＷＮＢＡからドラフト指名を受けた田中こころ（ＥＮＥＯＳ）は１４分４５秒出場し、３本の３ポイント（Ｐ）シュートを含むチーム２位の１３得点をマーク。星杏璃（ＥＮＥＯＳ）がチーム最多１４得点をマークした。１７日も同会場でラトビアと戦う。

２１年東京五輪銀メダルの林咲希（富士通）は２年ぶりの代表戦で先発した。第３クオーターで相手ボールをスチールすると、残り３分１秒の場面では待望のこの日初ゴール。バスケットカウントで得たフリースローも決めるなど、後半に見せ場を作った。「緊張はあったけど、それくらいのエナジーがないといけない。後半のスチールだったり、走ることが自分の持ち味」と充実した表情で２年ぶりの代表戦を終えた。

２４―２５シーズンに足首を負傷。昨年は代表活動を行えず「プレーした置けどできなかった。やれる体じゃないのが、一番苦しかった」と思いを打ち明けた。現在はコンディションも回復し、「バスケットってやっぱ楽しいな」とプレーできる喜びを感じながらコートに立っている。この日も笑顔を携えながらプレーし、ベンチからもチームメートを鼓舞し続けた。

２０歳の田中こころ（ＥＮＥＯＳ）ら若手が台頭する日本代表。９月のＷ杯（ドイツ）に向けてはライバルとなる存在が多くいるが、「競争はやっぱり負けないようにしなきゃいけない」と五輪２大会連続出場の実力者として、簡単に譲る気はない。それでも若手の活躍には、「焦りはなくて、いいプレイであったりそういうのは、本当に単純にうれしい」と代表全体の成長には喜びもある。

３大会連続五輪となる２８年ロサンゼルス大会については、現時点では深くは考えていない。「１回１回の試合や、代表合宿に集中してやることで次につながる。ロス（五輪）に出たい気持ちもあるけど、目の前のことをしっかりやらなければ選ばれない」。実績は十分だが、簡単に代表に慣れない難しさも知るベテラン。２年後の大舞台へ向け、１つずつステップをこなしていく。