【救急クイズ】急に鼻血がたら〜り。「上を向く、下を向く」対処法の正解はどっち？

急に鼻血がタラーリ……！ そんなとき、あわてて上を向いていませんか？

実は、昔よくいわれていた対処法が、かえって悪化につながることも。今回は、鼻血が出たときの正しい対処法を、東京ベイ・浦安市川医療センターERの医師・原一央さんに教えていただきました。

きゅ、急に鼻血がタラーリ……対処法は？

A 上を向いて、ティッシュをしっかり鼻に詰める

B 下を向いて、小鼻をギュッとつまむ

正解は B 下を向いて、小鼻をギュッとつまむ

鼻血が出たら、下を向いて小鼻（鼻の柔らかい部分）のつけ根を指で左右からはさんで、ギュッとつまみます。この状態を15〜20分間キープ。口の中に血が流れ込んだら、のまずに吐き出して。

上を向いてしまうと、鼻からの出血が口や胃などに流れ込み、気持ち悪くなったり、気管に入ったりする危険性があります。また、ティッシュを詰めると鼻の粘膜を傷つけたり、感染・再出血したりするリスクも。

押さえ続けたあとも鼻血が止まらない場合は、昼間であれば耳鼻咽喉科を、夜間や休日であれば救急外来を受診しましょう。

教えてくれたのは…原一央さん

東京ベイ・浦安市川医療センター ERの医師

鼻血は、いざ出ると意外とあわててしまうもの。もしものときのために、正しい止め方を覚えておきたいですね。

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）