日本と韓国のメンバーで構成された５人組男性グループ・ＡｍｂｉＯ（エンビオ）が１６日、都内で初のショーケースライブを開催した。日韓を通してショーケースを行うのは初めて。

オープニングは１枚目のミニアルバムのリード曲「ＳＨＯＷＴＩＭＥ」から始まり、シングル曲「Ｒｕｎｎｉｎ’」「Ｃｌｉｃｋ」と３曲続けて熱唱、ファンを沸かせた。リーダーのテツ（２３）は「人生初のショーケースを、生まれ故郷の日本でできて誇らしい」と胸を張り“末っ子”のスンサン（１８）は「頑張って準備した全てをお見せします」と予告した。

イベント中盤はＧＲｅｅｅｅＮの「キセキ」をはじめ、日本のアーティストの楽曲カバーをメドレーで歌唱。ゲームコーナーなどでもファンを喜ばせた。

ジス（２１）は「かっこいい姿を見せられて、うれしかった」と顔をほころばせ、ルウォン（２１）は「次に会う時はもっと、かっこいいルウォンになって帰ってきます！」と宣言。ギウォン（１９）は「一緒に準備を頑張ってくれたメンバー、そして今日来てくれたファンの皆さんありがとう、今後もご期待ください」と呼びかけた。