驚異の爆発力…ボイドが逆転弾含め4Qに22得点、プレーオフ3位決定戦で横浜EX先勝

5月16日、ホワイトリングで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」3位決定戦GAME1が行われ、横浜エクセレンス（第5シード）が90－88で信州ブレイブウォリアーズ（第2シード）に逆転勝利した。

試合序盤からハッスルプレーを見せた横浜EXが先手を取ったものの、精度よく得点を重ねた信州に主導権を奪われる展開に。横浜EXは40－51と11点ビハインドで試合を折り返した。

その後も3ポゼッション差での攻防が続くなか、第4クォーター開始4分頃から横浜EXが12－0のビッグランで逆転に成功。最終盤に再び1点を追う展開となったものの、残り12秒のラストオフェンスを託されたトレイ・ボイドが値千金の逆転3ポイントシュートを成功。B2得点王に輝いたエースが、土壇場で横浜EXを勝利へと導いた。

ボイドは30分のプレータイムで33得点を記録し、そのうち22得点を第4クォーターだけでマーク。3ポイント9本中3本、2ポイント6本中5本、フリースロー3本すべてを沈める驚異的な爆発力を見せた。レギュラーシーズンでもB2トップとなる1試合平均28.4得点を挙げており、プレーオフに入ってからは同35.2得点とさらにギアを上げている。

信州はチーム最多18得点を挙げたエリエット・ドンリーを筆頭に6選手が2ケタ得点をマークしたが、ホームでショッキングな逆転負けを喫した。

3位決定戦のGAME2は17日14時05分から同会場で行われる。

■試合結果



信州ブレイブウォリアーズ 88－90 横浜エクセレンス



信州｜20｜31｜20｜17｜＝88



横浜｜19｜21｜22｜28｜＝90





【動画】信州vs横浜EXの3位決定戦GAME1ハイライト