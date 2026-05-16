FC東京守護神に異例の吉報…Jリーグの試合中に4大会連続W杯メンバー選出!
大韓サッカー協会は16日午後、北中米ワールドカップに臨む韓国代表メンバーを発表し、FC東京GKキム・スンギュが4大会連続のメンバー入りを果たした。
韓国代表メンバーが発表された午後4時過ぎ、FC東京はJ1百年構想リーグ第17節・浦和戦を戦っており、ちょうど午後4時にキックオフした一戦でキム・スンギュも先発出場。公式戦のピッチの上でW杯メンバー選出の瞬間を迎える形となった。
現在35歳のキム・スンギュは2013年に韓国代表デビュー。14年のブラジル大会グループリーグ第3戦ベルギー戦でW杯初出場を果たした。続く18年ロシア大会では選出されながら出番はなかったが、22年カタール大会は全4試合にフル出場。今大会も正GKとして本大会に臨むとみられる。
FC東京からは日本代表DF長友佑都も5大会連続のW杯メンバー入りを果たしており、今大会2人目のW杯メンバーとなった。
韓国代表メンバーが発表された午後4時過ぎ、FC東京はJ1百年構想リーグ第17節・浦和戦を戦っており、ちょうど午後4時にキックオフした一戦でキム・スンギュも先発出場。公式戦のピッチの上でW杯メンバー選出の瞬間を迎える形となった。
FC東京からは日本代表DF長友佑都も5大会連続のW杯メンバー入りを果たしており、今大会2人目のW杯メンバーとなった。