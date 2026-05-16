あんバタにブルーベリーも気になるッッ♡【スタバ】がんばる自分へご褒美！「季節のおすすめスコーン」

ゴールデンウイークも終わり、忙しい毎日を過ごしている人へ。日頃がんばっている自分に、【スターバックス】でご褒美をゲットしませんか？ スタバの公式サイトで「季節のおすすめ」としてピックアップされているスコーンを、お気に入りのドリンクのお供に選べば、お腹も満たされ、心も幸せになれるかも。今回は、スタバの「季節のおすすめスコーン」をピックアップします。

スコーン × あんこ × バターの幸せトリオ

さっくり食感のスコーンに、あんことバターをサンドした「あんバタースコーンサンド」。過去には、パンにあんことバターをサンドしたメニューがあったのを覚えている人もいるのでは。スコーンバージョンでは、ころんとした可愛い見た目もポイント。@j.u_u.n__starbucksさんは、バターが溶けすぎない程度に、ほんの少しだけ温めてから食べることをおすすめしています。「食べやすいしおいしいです」とのこと。「抹茶 ティー ラテ」に合わせて、和の気分を楽しむのも良さそう。

甘酸っぱいブルーベリーのスコーン

季節限定スコーンでおなじみの「ブルーベリースコーン」が、今年も登場中。昨年、一部店舗限定で販売されていた「ブルーベリー カップスコーン」を食べて、病みつきになってしまった人もいるかも。今年は、1個でしっかり食べ応えを感じられそうなサイズ感。ブルーベリー果肉の爽やかな風味は、幅広いドリンクと相性が良いはず。ぜひお気に入りのドリンクと一緒に、ほっとする癒しのご褒美タイムを楽しんで。

スターバックスの「季節のおすすめスコーン」があれば、いつものカフェタイムが贅沢な時間に変わるはず。サイズが大きすぎず、ほどよい満足感もあるため、ぜひ自分へのご褒美に選んでみてください。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる