「阪神３−１広島」（１６日、甲子園球場）

阪神が広島に快勝し、２連敗で止めた。

初回から猛虎打線がつながった。１番の高寺が右前打を放つと、すかさず二盗成功。２番の中野も四球を選んだ。１死二、三塁としてから、佐藤輝が右前適時打で先制した。さらに大山の犠飛で２点目を挙げた。四回には佐藤輝がバックスクリーン左へ、１１号ソロを放った。

チームは１５日に今季初の完封負け。一夜明けて打線を２番から中野、森下、佐藤輝、大山と開幕オーダーに戻した。試合後、１、２番のチャンスメークから４、５番がかえす先制劇を問われた藤川監督は「現状では状態が非常にいいかと言われると少しそうでもないというところで。チーム全体でファウルがなかなか打てないような状態になっていますけど、一つ、今日勝ったことで明日、日曜日いいゲームにできればと思いますけど」と前向きに受け止めた。

中野が２番に戻った打順については「そうですね。寝ながら思いついたり（笑）」と指揮官。「まあまあ、基本的にいつもそうですけどね。何も考えずにということはなかなかないですけど、どこかがうまくいけばね。またどこで起承転結があるのが野球の試合ですから。無事ゲームが終わってくれたことがまずは何よりですね」と続けた。