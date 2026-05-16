歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が15日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。13年に他界した父の十二代目市川團十郎さん（享年66）からの最初で最後の褒め言葉について語った。

團十郎は子に愛情を伝えるのは恥ずかしいという話から、「うちのおやじも言わなかったっすよ」と先代の團十郎さんについて言及。

「絶対言わなかった」と断言したが、「けれど、亡くなる時に、私は『（極付）幡随長兵衛』をやっていた」と13年の新春浅草歌舞伎に出演していたと回想。

すると「父がその映像を見て、見に来れなかったんで。病室から手紙が来て。初めて」との出来事が。手紙にはいろいろなことが書かれていたが「よくやっているから。その感じで頑張れ」と書かれていたという。

手紙が届いたのは1月の「15だったかな」としたものの、結局「2月の3日に旅立ったんで。最期にだけ…」「初めて褒められました」と振り返った。

「ダメなものはダメでしょうし、何かを感じてくれたんだったらうれしいですし」と團十郎。MCの笑福亭鶴瓶が「言うとかなあかんなと思うたんやろな」とおもんぱかると「だといいんですけれどね」と目を細めた。