◇明治安田J1百年構想リーグEAST第17節第1日 東京V1−0水戸（2026年5月16日 ケーズデンキスタジアム水戸）

東京Vが17日に21歳に誕生日を迎えるFW白井亮丞（20）のこの大会初ゴールで4試合ぶりの勝利を飾った。中2日が2試合続いたことから、町田戦から先発を9人入れ替えたが、白井がベンチの期待に応えた。後半9分に左サイドのMF新井悠太（23）のクロスをFW寺沼星文（25）がスルーし、白井が左足でゴール左に決めた。

「ようやく点を取ることができてホッとしている。シモン（寺沼）がスルーするのはわかっていた。僕が入っていたのを信じてくれた」と、練習を重ねた形だったことを明かした。

下部組織出身で2種登録されていた23年は天皇杯FC東京戦でゴールも決めている。その後はケガなどもあって、中々結果が出せなかったがようやく素質が開花した。連日、全体練習終了後に黙々とシュートを磨き続けた成果。今春のU―21日本代表の韓国遠征にも招集され、モチベーションも上がっていた。

「20歳のうちに点を取りたかった」と笑顔も見せたが、「チャンスをもらったときに、100％、常に出し切りたい。シュートの意識を持ってやりたい」と言っていたとおりの大きなゴールだった。