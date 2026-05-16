「21年ぶりに出産いたしました」

【画像】小さくて可愛すぎる…冨永愛の赤ちゃんを見る

8日に開設した自身のYouTubeチャンネルで第2子の誕生を報告したのは、モデルの冨永愛（43）。



第2子も男の子だったという

「妊娠中は食事や股関節のケアに気をつけていたそう。無痛分娩で、『痛みもなく穏やかに産めた』とも語っていた」（スポーツ紙記者）

“伝説のルーズソックス”が人生の転機

冨永は1982年生まれ、神奈川県相模原市出身。

「母親が離婚を重ねる複雑な家庭環境に育ち、小学生時代は『宇宙人』といじめられるなど、凄絶な幼少期を過ごした」（女性誌記者）

中3の時、姉がモデル誌に写真を送ったことでモデル活動を開始。転機となったのは、17歳で表紙を飾った『ヴォーグ』だった。

「誌面に掲載されたミニスカートにルーズソックスの制服姿が関係者の目に留まり、01年にニューヨークでランウェイデビュー。瞬く間に世界で活躍するスーパーモデルとなった」（同前）

息子が「生まれてこなければよかった」と…

私生活では04年にフランス在住のパティシエと結婚し、翌年に長男を出産したが、09年に離婚。

「原因は夫婦間の経済格差といわれ、冨永の誕生パーティーで大喧嘩の末、冨永が夫に土下座させられた事件が報じられた」（芸能記者）

12年には俳優・塩谷瞬の二股騒動に巻き込まれるもシングルマザーとして仕事に邁進し続けた。だが、

「14年頃、息子に『生まれてこなければよかった』と告げられ、休業を決意。育児に専念した」（同前）

長渕剛との“本当の関係”は？

その間、冨永を支えたのが歌手の長渕剛だった。

「文春が2人の密会を追及すると、長渕は『恋愛関係でなく、師弟関係』と釈明。長渕家の餅つき大会に冨永が参加したのを機に家族ぐるみの交流に発展したそうだ。長渕は冨永の自叙伝をプロデュースしながら育児の相談にのるなど公私ともに彼女を支えた」（同前）

3年後の17年に復帰すると、22年には長男の章胤(あきつぐ)がモデルデビュー。

「冨永自身も翌年のドラマ『大奥』（NHK）で八代将軍吉宗役を熱演。女優として再ブレイクした」（同前）

そんな冨永が突然、妊娠を公表したのが昨年12月。

「父親は4歳年下の俳優・山本一賢。3人制バスケットボールのプロ選手として活躍し、35歳で映画デビューした異色の経歴を持つ」（前出・スポーツ紙記者）

共演経験のない2人の接点が、「師」の存在だ。

「山本はデビュー前、長渕の付き人を務めていた時期があったそうです。山本は『僕は働けない人間』と公言する自由人。昨年、自給自足の生活を目指して新潟県に戸建てと畑を借り、現在は東京との二拠点生活を送っている」（同前）

2人の弟子の愛に、師匠も「乾杯」しているだろう。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月21日号）