お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が8日放送されたTBS系「有田哲平のコスられない街」（金曜午前0時48分）に出演。MCくりいむしちゅー有田哲平（55）に「芸人の先輩にしかできない」という相談をした。

ケンコバは今年1月、昨年8月に一般女性と結婚していたことと、今年1月に第1子となる長男が誕生していたことを発表していた。

ケンコバは「有田さんにしか相談できないっていうか、芸人の先輩にしかできない相談があるんですけど、いいですか」と前置きし「お子さんがコミュニティーの中で、『有田の子』って言われないためにどうしているんですか」と聞いた。「これ結構怖いじゃないですか。“アイツ有田の子やで”って。俺も『ケンコバの子やで』って言われないようにしていかなあかんなと」と理由も語った。

有田は「うちの子はさ、YouTubeとかすごい見てるの。周りの子もそうなの。だからそもそも“有田って言われても…”みたいな」と自虐し笑わせた。

ケンコバは「芸人だともうレインボーぐらいしか通用しないかも、そういう。じゃあ意外と気にせんで大丈夫？」と質問。有田は「YouTubeの中に、俺もプロレス語ってるチャンネルはあるけど“プロレスを語る仕事をしている人”って思われてる」と語り、ケンコバは「そんなに気にせんでいいんすね」と安心していた。