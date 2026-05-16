今回も公式さんが暴れてます

ヨーロッパのLCC（格安航空会社）、ライアンエアの公式SNSアカウントが、企業公式とは信じがたい突飛な投稿を行い、Xで500万表示以上を記録するなど、話題になっています。どういったものなのでしょうか。

【写真】えっ…これが「キングオブLCCの激ヤバ投稿」驚愕の全貌です】

同アカウントが投稿したのは、とあるユーザーが「ANA」の文字のみが入った腕のタトゥーを活かして、「B”ANA”NA」の文字とイラストを描いたタトゥーにリデザインした写真の投稿に反応したもの。ライアンエアはこれの同社バージョンのコラ画像を作り「RY”ANA”IR」の文字と同社機のイラストを描いたバージョンの写真を「直しました」というコメントともに投稿したのです。

元投稿の「ANA」は元恋人などの人名と見られますが、ライアンエアの投稿では奇しくも「ANA（全日空）」という航空会社が実在することもあって話題を呼び、航空ファンのユーザーからは「全日空に心を深く傷つけられた」「火力高くて好きだわ」「ALL NIPPON AIRWAYSをうっかり上書きしてて笑った」「ANA公式は反撃しろ」「やるやん…！！！！」といったコメントが公式アカウントに寄せられています。

ちなみに、ライアンエア公式アカウントが突飛な投稿を行うのは全く珍しくなく、いわばこれが”平常運転”です。