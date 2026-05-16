犬が他の犬に吠えてしまう理由

1.警戒心や恐怖心による吠え

犬が他の犬に吠える最も一般的な理由は、「不安」「緊張」「恐怖心」といった感情です。

まだ社会化が十分でない犬、過去に他犬とのトラブルを経験した犬は、相手を「危険な存在なのではないか…」考え、吠えてしまうことがあります。

他の犬に吠えるからといって、必ずしも攻撃性があるというわけではありません。「あなたのことが怖いからこれ以上近づかないでほしい」という警告なのです。

耳を真横や真後ろに倒す、しっぽを下げる、後ずさりをするなどの仕草が見られるときは、恐怖心から他の犬を吠えてしまっている可能性が高いです。

社会化のためであっても、他の犬への恐怖心を高めてしまう恐れがあるため、無理に近づけるということはしないようにしましょう。

2.強い縄張り意識と防衛行動

犬は非常に強い縄張り意識を持つ動物です。自分のテリトリーに他の犬が入ってくると警戒し、威嚇のために吠えます。

自宅の室内や敷地内、自宅の周辺、いつものお散歩コースなど、犬にとって慣れ親しんだ場所では、強い縄張り意識による吠えの行動がよく見られます。

「ここは私の場所だぞ！」と主張したいのです。敵だとみなした相手を追い払おうとしているのです。

とくに自宅の室内や敷地内であると、敵とみなした相手からの攻撃を恐れ、防衛行動として吠えることがよくあります。

3.嬉しくて興奮しすぎてしまっている

「近づきたい」「一緒に遊びたい」「コミュニケーションがしたい」というポジティブな感情からも他の犬に吠えてしまうことがあります。

一緒に楽しく遊ぶことができるのではないか、仲良くしてもらえるのではないかという期待する気持ちから、興奮しすぎてしまっているのです。

若く活発な性格である場合、犬が大好きで社交的な性格である場合、他の犬の姿を見ただけで興奮し、激しく吠えてしまう傾向にあります。

どちらか一方が興奮しすぎてしまっても、お互いが興奮しすぎてしまっても、安全に触れ合うことは難しいかと思います。

一緒に遊んでほしいときは、お互いが落ち着いた状態で触れ合うことができることが、お互いの安全を守ります。

4.社会化不足で上手くコミュニケーションすることができない

社会化が不足していると、犬同士でも上手くコミュニケーションをすることができないことがあります。

相手に合わせてコミュニケーションの方法を変えたり調整したりし、適度な距離感を保つことが難しいのです。

相手が不安そうにしているにも関わらず、吠えてグイグイ近づいてしまうと、相手をより不安にさせてしまい、威嚇されてしまうこともあるでしょう。

犬同士でコミュニケーションをするとき、ボディランゲージを使って意思疎通を図りますが、その経験が不足しているため、吠えることでしか感情を表現することができないでいるのです。

よりたくさんの経験を積ませてあげることが解決に繋がるでしょう。

他の犬への吠えをやめさせる方法としつけの注意点

重要なのは「叱らないこと」です。怒鳴ったり、叩いたり、リードを強く引っ張ったりしてはいけません。

他の犬に吠えてしまったときは、まず距離を取りましょう。愛犬を落ち着かせる対応をすることが大事です。

「おすわり」「待て」「伏せ」などの指示を出しましょう。落ち着き、静かに待つことができたら、たくさん褒めましょう。おやつを与えても構いません。

まとめ

犬が他の犬に吠えてしまう理由を4つ解説しました。

警戒心や恐怖心による吠え 強い縄張り意識と防衛行動 嬉しくて興奮しすぎてしまっている 社会化不足で上手くコミュニケーションすることができない

吠えている犬の感情を叱ることで抑え付けるのではなく、恐怖心や興奮を見極めつつ、犬が安心して落ち着けるように対応することが大切です。